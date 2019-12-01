Прогноз радует: расписание магнитных бурь в декабре 2019 года

Календарь магнитных бурь на декабрь 2019 года
По прогнозам специалистов, геомагнитная обстановка в декабре 2019 будет спокойной. Нас ждут лишь несколько слабых всплесков — 8, 18 и 19 декабря, сообщает издание «Сегодня». Серьезные магнитные бури в декабре 2019 не прогнозируются.
Однако важно помнить: это только прогноз. Предварительное расписание магнитных бурь составляют при помощи сравнения данных за несколько лет. Предсказать магнитную бурю с высокой точностью можно только за 1−2 дня до ее начала. Поэтому ситуация в течение месяца может измениться.