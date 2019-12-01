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Здоровье

Прогноз радует: расписание магнитных бурь в декабре 2019 года

Из-за вспышек солнечной активности на Земле происходят магнитные бури. Они влияют на состояние метеочувствительных людей, провоцируя вялость, усталость, тревожность. Чтобы быть к этому готовыми, можно воспользоваться прогнозом специалистов. Altapress.ru публикует расписание магнитных бурь в декабре 2019 года.

Головная боль
Головная боль
СС0

Календарь магнитных бурь на декабрь 2019 года

По прогнозам специалистов, геомагнитная обстановка в декабре 2019 будет спокойной. Нас ждут лишь несколько слабых всплесков — 8, 18 и 19 декабря, сообщает издание «Сегодня». Серьезные магнитные бури в декабре 2019 не прогнозируются.

Однако важно помнить: это только прогноз. Предварительное расписание магнитных бурь составляют при помощи сравнения данных за несколько лет. Предсказать магнитную бурю с высокой точностью можно только за 1−2 дня до ее начала. Поэтому ситуация в течение месяца может измениться.

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