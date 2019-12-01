Прогноз радует: расписание магнитных бурь в декабре 2019 года

Из-за вспышек солнечной активности на Земле происходят магнитные бури. Они влияют на состояние метеочувствительных людей, провоцируя вялость, усталость, тревожность. Чтобы быть к этому готовыми, можно воспользоваться прогнозом специалистов. Altapress.ru публикует расписание магнитных бурь в декабре 2019 года.