Программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи утвердило правительство

В официальном сообщении кабмина уточняется, что в новой программе «учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции».
В данном случае речь идет о медпомощи при повышенной нагрузке, которую испытывают в реалиях ковида больницы и поликлиники.
Также программой предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углубленной диспансеризации.
С 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение, уточняют в правительстве.
В сообщении кабмина также говорится, что программа дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии.
Кроме этого, в программу добавлены дополнительные виды высокотехнологичной медицинской помощи для лечения пациентов с инсультом.
В целом, как и прежде, граждане РФ продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования.