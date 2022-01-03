Программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи утвердило правительство

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, передает ТАСС .

В официальном сообщении кабмина уточняется, что в новой программе «учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции».

В данном случае речь идет о медпомощи при повышенной нагрузке, которую испытывают в реалиях ковида больницы и поликлиники.

Также программой предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углубленной диспансеризации.

С 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение, уточняют в правительстве.

В сообщении кабмина также говорится, что программа дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии.

Кроме этого, в программу добавлены дополнительные виды высокотехнологичной медицинской помощи для лечения пациентов с инсультом.

В целом, как и прежде, граждане РФ продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования.