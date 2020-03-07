Производитель водки попросил не использовать ее против коронавируса

Этиловый спирт успешно борется вирусами, в том числе, вероятно, с коронавирусам, но только при концентрации от 60% и выше. Типичная водка не поможет, поскольку содержит в полтора раза меньше спирта, пишет «ПопМех».

Один из американских производителей водки в своем Twitter-аккаунте попросил не использовать напиток для дезинфекции рук на фоне распространения коронавируса.

Объяснение бесполезности водки появилось после того, как один из пользователей Twitter написал в обращении к производителям, что сделал антибактериальное средство с помощью одного из напитков, выпускаемых компанией.

Производитель объяснил, что дезинфицирующее средство для рук должно иметь в составе по меньшей мере 60% спирта, а водка содержит только 40.

Более крепкие спиртные напитки применять против заразы можно, однако не во внутрь, а в качестве наружного антисептика, если больше ничего под рукой не оказалось, уточняет «ПопМех».