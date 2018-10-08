На Алтае прокуратура подала в суд на 8-летнего мальчика, у которого нет пробы Манту

Семья из алтайского села Михайловка два года борется за право их сына посещать школу. Родители отказываются ставить ребенку пробу Манту — из-за этого второклассника отстраняли от занятий в школе, а однажды даже подали на него в суд.

Почему родители против?

Отец мальчика Сергей Саблин рассказал altapress.ru, что они с женой переболели туберкулезом еще до рождения детей. C тех пор Саблины — рьяные противники прививки БЦЖ (вакцина против туберкулеза) и пробы Манту. Ни то, ни другое их сыновьям ни разу не ставили.

Родители также против других профилактических прививок. И закон позволяет им отказаться от них. Но когда старший сын Кирилл пошел в школу, начались проблемы.

Сергей Саблин,

житель Михайловки:

Мы не против наблюдения у фтизиатра, но против пробы Манту, потому что считаем ее вредной для здоровья. Как и все профилактические прививки, она содержит яды. От анализов на туберкулез мы не отказываемся и готовы сдать их. Но в Михайловской ЦРБ не видят другой альтернативы, и отказываются дать направление в краевое учреждение.

В 2017 году Кирилла отстраняли от учебы в 1 классе по настоянию врачей Михайловской ЦРБ и педколлектива школы. Инициативная группа требовала от Саблиных посетить фтизиатра и получить справку о состоянии здоровья ребенка. Вместо этого они обратились в прокуратуру края за защитой своих прав. Мальчика тогда вернули в школу.

В школе. Домашняя работа. Тетради. Анна Зайкова

Через некоторое время члены школьного родительского комитета написали жалобу на семью в прокуратуру. В ней они просили обязать Саблиных отвести ребенка к врачу и поставить пробу Манту.

В итоге прокуратура подала в суд на 8-летнего Кирилла. Его представителем на суде была мама Татьяна.

Сергей Саблин,

житель Михайловки:

Ситуацию довели до абсурда: на ребенка в суд подавать! Еще пытались заставить привести Кирилла в суд, чтобы он прочитал требования прокурора. Зачем? Что он там поймет?

В декабре 2017 года суд обязал Татьяну Саблину отвести сына к врачу-фтизиатру на профосмотр. Она привела мальчика, но от пробы Манту отказалась. Тогда врач отказал ей в выдаче справки о состоянии здоровья ребенка.

В сентябре 2018 года к Саблиным обратился пристав-исполнитель с требованием исполнить решение суда. В противном случае он пообещал взыскать с Татьяны штраф в размере 5 тысяч рублей.

Шприц. Прививка. СС0

Возмущенный Сергей Саблин снова написал письмо прокурору края и в алтайский минздрав. Пока ему ответила только прокуратура. Ведомство сообщило, что требования приставов нужно выполнить.

Сергей Саблин,

житель Михайловки:

Мы и рады бы их выполнить, но к нам привязались с этой пробой. Суд нас обязал пройти осмотр, но никак не поставить эту злосчастную «пуговку». Этого врачи в Михайловске почему-то никак не хотят понять.

Есть ли альтернативы пробе Манту?

Altapress.ru попросил Минздрав Алтайского края рассказать об альтернативных способах выявления туберкулеза в Алтайском крае. В ведомстве сообщили, что диагностику туберкулеза у детей в Алтайском крае бесплатно проводят двумя методами — пробой Манту или препаратом «Диаскинтест». Последний родителей Кирилла также не устраивает, так как вводится внутрикожно.

Из ответа краевого Минздрава:

При отказе родителей от проведения внутрикожных проб возможно назначение альтернативных методов обследования. Таким в Алтайском крае является диагностический тест T-SPOT.TB. Он не входит в стандарт обследования, является коммерческим и проводится в негосударственных частных медицинских учреждениях.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки. СС0

Стоимость теста T-SPOT.TB составляет 6,5−8 тысяч рублей. Эту сумму, говорят Саблины, им не потянуть.

Сергей Саблин,

житель Михайловки:

Мы согласны сдавать кровь, мочу, мокроту. Делать рентген с 14 лет. Все остальное считаем ненужным вмешательством в организм ребенка.

В краевом Минздраве отметили, что ребенка без обследования на туберкулезную инфекцию могут зачислить в школу. Однако ему должны выбрать форму обучения без посещения здорового детского коллектива. Ответственность за выбор формы обучения лежит на директоре школы.