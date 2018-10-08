На Алтае прокуратура подала в суд на 8-летнего мальчика, у которого нет пробы Манту

Почему родители против?
Отец мальчика Сергей Саблин рассказал altapress.ru, что они с женой переболели туберкулезом еще до рождения детей. C тех пор Саблины — рьяные противники прививки БЦЖ (вакцина против туберкулеза) и пробы Манту. Ни то, ни другое их сыновьям ни разу не ставили.
Родители также против других профилактических прививок. И закон позволяет им отказаться от них. Но когда старший сын Кирилл пошел в школу, начались проблемы.
Сергей Саблин,
житель Михайловки:
Мы не против наблюдения у фтизиатра, но против пробы Манту, потому что считаем ее вредной для здоровья. Как и все профилактические прививки, она содержит яды. От анализов на туберкулез мы не отказываемся и готовы сдать их. Но в Михайловской ЦРБ не видят другой альтернативы, и отказываются дать направление в краевое учреждение.
В 2017 году Кирилла отстраняли от учебы в 1 классе по настоянию врачей Михайловской ЦРБ и педколлектива школы. Инициативная группа требовала от Саблиных посетить фтизиатра и получить справку о состоянии здоровья ребенка. Вместо этого они обратились в прокуратуру края за защитой своих прав. Мальчика тогда вернули в школу.
Через некоторое время члены школьного родительского комитета написали жалобу на семью в прокуратуру. В ней они просили обязать Саблиных отвести ребенка к врачу и поставить пробу Манту.
В итоге прокуратура подала в суд на 8-летнего Кирилла. Его представителем на суде была мама Татьяна.
Сергей Саблин,
житель Михайловки:
Ситуацию довели до абсурда: на ребенка в суд подавать! Еще пытались заставить привести Кирилла в суд, чтобы он прочитал требования прокурора. Зачем? Что он там поймет?
В декабре 2017 года суд обязал Татьяну Саблину отвести сына к врачу-фтизиатру на профосмотр. Она привела мальчика, но от пробы Манту отказалась. Тогда врач отказал ей в выдаче справки о состоянии здоровья ребенка.
В сентябре 2018 года к Саблиным обратился пристав-исполнитель с требованием исполнить решение суда. В противном случае он пообещал взыскать с Татьяны штраф в размере 5 тысяч рублей.
Возмущенный Сергей Саблин снова написал письмо прокурору края и в алтайский минздрав. Пока ему ответила только прокуратура. Ведомство сообщило, что требования приставов нужно выполнить.
Сергей Саблин,
житель Михайловки:
Мы и рады бы их выполнить, но к нам привязались с этой пробой. Суд нас обязал пройти осмотр, но никак не поставить эту злосчастную «пуговку». Этого врачи в Михайловске почему-то никак не хотят понять.
Есть ли альтернативы пробе Манту?
Altapress.ru попросил Минздрав Алтайского края рассказать об альтернативных способах выявления туберкулеза в Алтайском крае. В ведомстве сообщили, что диагностику туберкулеза у детей в Алтайском крае бесплатно проводят двумя методами — пробой Манту или препаратом «Диаскинтест». Последний родителей Кирилла также не устраивает, так как вводится внутрикожно.
Из ответа краевого Минздрава:
При отказе родителей от проведения внутрикожных проб возможно назначение альтернативных методов обследования. Таким в Алтайском крае является диагностический тест T-SPOT.TB. Он не входит в стандарт обследования, является коммерческим и проводится в негосударственных частных медицинских учреждениях.
Стоимость теста T-SPOT.TB составляет 6,5−8 тысяч рублей. Эту сумму, говорят Саблины, им не потянуть.
Сергей Саблин,
житель Михайловки:
Мы согласны сдавать кровь, мочу, мокроту. Делать рентген с 14 лет. Все остальное считаем ненужным вмешательством в организм ребенка.
В краевом Минздраве отметили, что ребенка без обследования на туберкулезную инфекцию могут зачислить в школу. Однако ему должны выбрать форму обучения без посещения здорового детского коллектива. Ответственность за выбор формы обучения лежит на директоре школы.