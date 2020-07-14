Врачи могут справиться даже с очень сложными и неприятными заболеваниями , терапия становится безболезненной и щадящей

Мочекаменная болезнь (камни в почках, мочевом пузыре, мочеточнике), доброкачественные и злокачественные опухоли почки, печени, мочевого пузыря, простаты — эти неприятные, а порой и страшные проблемы с внедрением лазерной терапии уже не пугают, успешно решаются даже в самых сложных случаях. Операции становятся более щадящими, органосохраняющими, а грамотная реабилитация позволяет возвращать пациентов к полноценной жизни в кратчайшие сроки.

Лазерные технологии при мочекаменной болезни

— Лазерная литотрипсия (разрушение камня) позволяет опытному специалисту выполнить дробление камней практически любой плотности и в любой локализации буквально в пыль, без последствий для мочевого пузыря, почки, мочевыводящих путей, — рассказывает Павел Андреевич Гаврилов, уролог-андролог, хирург, онколог, заведующий хирургическим отделением «Клиники Пасман». — Затем эти песчинки-пылинки выходят в ходе операции, пока пациент находится под наркозом и не чувствует боли.

Если раньше камень дробили, и его фрагменты надо было вытаскивать — это подразумевало лишнюю травму мочеточника, — то сегодня травма исключена. Никакие фрагменты камня не остаются в почке. Пациент не испытывает боли.

Лазер в хирургии при опухолях в почках , печени , простате

— Второе очень важное направление лазерного лечения — хирургическое, оно позволяет проводить рассечение мягких тканей, коагуляцию — остановку кровотечения, удаление доброкачественных и злокачественных опухолей в мочевом пузыре, почках, печени, простате. Используется в том числе для удаления предстательной железы.

Помогает добиваться прекрасных результатов как при лапароскопических операциях, так и при открытых резекциях, например лечении метастазов в брюшной полости, а также при лечении печени, почки и т.д.

Использование хирургического лазера облегчает работу хирурга и расширяет его возможности: позволяет уменьшить время операции, снижает риск кровотечений, улучшает качество рассечения тканей, дает меньше травматизации и больше возможностей выполнить органосохраняющую операцию (не удалять орган и при этом провести на нем более широкую операцию), снижает опасность осложнений, улучшает реабилитацию и восстановление.

— Например, при лазерной резекции почки кровотечение будет минимальным, операция будет выполнена гораздо аккуратнее, травма почки будет минимальна, более того, у хирурга появится возможность сохранить почку, даже если необходимо убрать часть почки в 4,5−5 см, — рассказывает доктор Гаврилов. — Те же возможности мы получаем с использованием лазера и при опухоли печени.

Использование лазера в хирургии и онкологии позволяет браться за операции даже в самых сложных случаях, при которых раньше бы не стали оперировать, и открывает новые возможности пациентам с раком печени, почки, мочевого пузыря, простаты.

— Не надо бояться операций. Они кратковременные и безболезненные. Проводятся под наркозом очень высокого качества, который легко переносится. Важно помнить, что все заболевания на ранних стадиях, в том числе онкологические, лечатся. Поэтому важно своевременно посещать врача, — утверждает Павел Андреевич Гаврилов. — Кроме того, важно знать, что многие заболевания, которые звучат как приговор, таковыми давно не являются, успешно лечатся, и после них можно вернуться к полноценной жизни.

В «Клинике Пасман» представлен весь спектр медицинской помощи: от терапии и стоматологии до онкологии и пластической хирургии. Все виды анализов (от обычных до редких генетических), УЗИ, собственная лаборатория гемостаза, собственные операционные для проведения урологических, онкологических, гинекологических, реконструктивных (при врожденных дефектах или перенесенных травмах, ожогах, болезнях и параличах), пластических, травматологических и иных операций — под контролем опытнейших анестезиологов-реаниматологов. Ключевая особенность клиники — опытные врачи — ученые-практики с мировым именем, многие из которых принимают и оперируют только здесь.

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