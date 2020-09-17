Прощайте, варикоз и риск тромбоза: избавиться от них можно с помощью лазера бесплатно по ОМС

Нужна ли операция, на основе диагностики определяет хирург. Иногородние пациенты могут проконсультироваться с доктором дистанционно по номеру персонального менеджера Лидии в WhatsApp:
Доктор определяет, нужна ли операция, на основании обследования. Диагностика рекомендуется:
- если у человека есть сосудистые «звездочки», сеточки, расширенные вены;
- если тревожит тяжесть, зуд, отеки в ногах вечером, после работы, которые проходят к утру;
- при беременности: связанные с ней увеличение веса и нагрузки на ноги нередко приводят к тромбозам;
- при приеме гормональных препаратов (противозачаточных и не только — применяемых при самых разных проблемах со здоровьем). Гормоны воздействуют на гемостаз (свертываемость крови), применяя их, пациент автоматически попадает в группу риска на возникновение тромбоза;
- если есть наследственность: у мамы, папы, дедушки, бабушки был варикоз, дедушка умер от инфаркта легкого и т. д. — слабость сосудистой стенки передается по наследству;
- если работа связана с длительным (более 6 часов) пребыванием в положении сидя или стоя: бухгалтеры, учителя, врачи и т. д.
— Перечисленные признаки говорят о том, что человек находится в группе риска и ему рекомендуется раз в год показываться сосудистому хирургу или флебологу, потому что варикозная болезнь может протекать незаметно, — говорит Зарема Вахитовна Ибрагимова. — Мы можем видеть лишь сосудистую сеточку или «звездочку» и не придавать этому значения, не догадываясь, что внутри сами вены расширены. Чтобы это исключить или, напротив, выявить, необходимо обратиться к доктору и, если он посчитает нужным, сделать УЗИ.
Предоперационную диагностику можно пройти как по месту жительства, так и в «Клинике Пасман» — за 7000 рублей. Сама операция проводится бесплатно.
В предоперационное обследование входят:
- консультация сердечно-сосудистого хирурга и терапевта;
- ЭКГ с расшифровкой;
- УЗИ сосудов ног;
- Анализы.
Записаться на дистанционную консультацию к сердечно-сосудистому хирургу можно по телефону: 8 (383) 284-30-53 или напрямую номеру персонального менеджера Лидии в WhatsApp: +7 913 908-93-57.
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