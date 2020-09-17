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Прощайте, варикоз и риск тромбоза: избавиться от них можно с помощью лазера бесплатно по ОМС

Варикозная болезнь — проблема не только эстетическая. Тяжесть, зуд, отеки и дискомфорт в ногах по вечерам — тоже ерунда в сравнении с возможными осложнениями в виде тромбоза, тромбоэмболии и инфаркта легкого, которые в лучшем случае заканчиваются инвалидностью.

Пациенты с варикозной болезнью из любого региона могут получить оперативное лечение лазером — без разрезов, наркоза и боли в «Клинике Пасман» (г. Новосибирск) совершенно бесплатно по полису ОМС.

Это ультрасовременная малоинвазивная операция «одного дня»: в тот же день пациент может вернуться домой, а на следующий — выйти на работу и вести привычный образ жизни.

Ведет пациента — консультирует, направляет на обследование и оперирует — опытный доктор сердечно-сосудистый хирург Зарема Вахитовна Ибрагимова.

Зарема Вахитовна Ибрагимова, сердечнососудистый хирург первой категории.
Зарема Вахитовна Ибрагимова, сердечнососудистый хирург первой категории.
Фото: «Клиники Пасман»

Нужна ли операция, на основе диагностики определяет хирург. Иногородние пациенты могут проконсультироваться с доктором дистанционно по номеру персонального менеджера Лидии в WhatsApp: +7 953 881-56-26. Для этого необходимо отправить фотографию ног и УЗИ, доктор посмотрит, проведёт заочную консультацию и, если необходима операция, менеджер отправит официальное приглашение на бесплатную операцию в «Клинике Пасман». Вы это приглашение распечатываете, идете к хирургу поликлиники по месту жительства, берете у него направление по форме 057/у-04 и приезжаете в клинику на операцию в назначенный день.

Доктор определяет, нужна ли операция, на основании обследования. Диагностика рекомендуется:

  • если у человека есть сосудистые «звездочки», сеточки, расширенные вены;
  • если тревожит тяжесть, зуд, отеки в ногах вечером, после работы, которые проходят к утру;
  • при беременности: связанные с ней увеличение веса и нагрузки на ноги нередко приводят к тромбозам;
  • при приеме гормональных препаратов (противозачаточных и не только — применяемых при самых разных проблемах со здоровьем). Гормоны воздействуют на гемостаз (свертываемость крови), применяя их, пациент автоматически попадает в группу риска на возникновение тромбоза;
  • если есть наследственность: у мамы, папы, дедушки, бабушки был варикоз, дедушка умер от инфаркта легкого и т. д. — слабость сосудистой стенки передается по наследству;
  • если работа связана с длительным (более 6 часов) пребыванием в положении сидя или стоя: бухгалтеры, учителя, врачи и т. д.

— Перечисленные признаки говорят о том, что человек находится в группе риска и ему рекомендуется раз в год показываться сосудистому хирургу или флебологу, потому что варикозная болезнь может протекать незаметно, — говорит Зарема Вахитовна Ибрагимова. — Мы можем видеть лишь сосудистую сеточку или «звездочку» и не придавать этому значения, не догадываясь, что внутри сами вены расширены. Чтобы это исключить или, напротив, выявить, необходимо обратиться к доктору и, если он посчитает нужным, сделать УЗИ.

Предоперационную диагностику можно пройти как по месту жительства, так и в «Клинике Пасман» — за 7000 рублей. Сама операция проводится бесплатно.

В предоперационное обследование входят:

  • консультация сердечно-сосудистого хирурга и терапевта;
  • ЭКГ с расшифровкой;
  • УЗИ сосудов ног;
  • Анализы.

Записаться на дистанционную консультацию к сердечно-сосудистому хирургу можно по телефону: 8 (383) 284-30-53 или напрямую номеру персонального менеджера Лидии в WhatsApp: +7 913 908-93-57.

«Клиника Пасман«
  • ул. Карамзина, 92
  • ул. Блюхера, 71/1
  • пр. Дзержинского, 1/1

Тел.: +7 (383) 284-30-53

Сайт: pasman-clinic.ru

Страница доктора в Инстаграм: clinicpasman

Лицензия ЛО-54−01−005906 от 30.04.2020.


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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