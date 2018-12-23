Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 декабря -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье
161

Простые продукты питания могут снимать головную боль

Голова у человека болит не только из-за проблем со здоровьем, но и от неправильного питания. Если исключить из рациона одни продукты и добавить другие, можно получить хороший результат, пишет rsute.ru.

Шоколад.
Шоколад.
Открытые источники.

Голова может болеть от кофе, лука, яблок, бананов, молочного шоколада, помидоров, арахиса, цитрусовых, кукурузы, а также молочных продуктов. Обратив внимание на эти продукты и свое самочувствие, можно точно понять, от чего возникает головная боль.

Скорее всего «лечить» будет черный шоколад, содержащий магний. Этот элемент важен для нормального функционирования мозга, расслабляет его и даже улучшает сон.

Помочь может инжир. В нем много калия, который борется против различных воспалений в организме человека и обезвоживания.

Еще следует есть морковь, сладкий картофель и капусту кале. В овощах есть бета-каротин, магний и другие полезные вещества, обладающие противовоспалительными свойствами.

Также важно соблюдать питьевой режим и еще добавить в свой рацион коричневый рис, клюкву, кленовый сироп, вишню, а также зелёные и оранжевые овощи.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
-
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость