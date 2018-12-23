Простые продукты питания могут снимать головную боль

Голова у человека болит не только из-за проблем со здоровьем, но и от неправильного питания. Если исключить из рациона одни продукты и добавить другие, можно получить хороший результат, пишет rsute.ru .

Голова может болеть от кофе, лука, яблок, бананов, молочного шоколада, помидоров, арахиса, цитрусовых, кукурузы, а также молочных продуктов. Обратив внимание на эти продукты и свое самочувствие, можно точно понять, от чего возникает головная боль.

Скорее всего «лечить» будет черный шоколад, содержащий магний. Этот элемент важен для нормального функционирования мозга, расслабляет его и даже улучшает сон.

Помочь может инжир. В нем много калия, который борется против различных воспалений в организме человека и обезвоживания.

Еще следует есть морковь, сладкий картофель и капусту кале. В овощах есть бета-каротин, магний и другие полезные вещества, обладающие противовоспалительными свойствами.

Также важно соблюдать питьевой режим и еще добавить в свой рацион коричневый рис, клюкву, кленовый сироп, вишню, а также зелёные и оранжевые овощи.