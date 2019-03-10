5 простых и доступных продуктов для сохранения фигуры

Диетологи в очередной раз констатировали, что для обретения стройной фигуры правильнее не ограничивать себя в еде, а полноценно питаться. Тем, кто хочет быть стройнее, эксперты рекомендуют употреблять больше продуктов, способствующих пищеварению и ускоряющих обмен веществ. Эти продукты могут быть вполне простыми и доступными. Об этих продуктах рассказывает Medikforum.ru.

Сардины. Этот вид рыбы обеспечивает наш организм комплексом веществ, способствующих поддержанию хорошей формы. При употреблении сардин (лучше в масле) человек получает нежирный белок и ненасыщенные жирные компоненты (в частности, омега-3 кислоты), которые оказывают стимулирующее действие на обмен веществ. Сардины помогают избавляться от излишков жира, скопившихся на талии.



Маринованные овощи. Уксус и уксусная кислота облают свойством предотвращать резкий рост уровня сахара в крови. Это означает, что у человека на более долгий срок сохраняется чувство сытости. Так что употребление маринованных овощей помогает сохранять фигуру. Но важно, чтобы эти маринады не изобиловали солью и не употреблялись в большом количестве.



Яйца. Для усвоения яиц организму требуется по-настоящему много энергии. Таким образом жировая ткань расходуется интенсивнее. Чтобы этот простой продукт эффективно способствовал стройности, употреблять его следует ежедневно. Лучше всего на завтрак.



Жгучий красный перец. В нем содержится высокая концентрация капсаицина, который помогает снизить аппетит и стимулирует процессы обмена веществ. Понятно, что он не всем подходит.



Темный шоколад. Этот продукт содержит вещества, которые нормализуют усвоение глюкозы тканями организма, не позволяя резко повышаться ее содержанию в крови. Диетологи советуют отдавать предпочтение шоколаду с содержанием какао не менее 70%.