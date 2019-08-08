5 простых упражнений для глаз, которые спасут ваше зрение

В России больше 20 млн человек имеют проблемы со зрением, пишет Лента.ру со ссылкой на Минздрав России. Часть из них можно было предотвратить. В честь Международного дня офтальмологии, 8 августа, altapress.ru рассказывает, какие упражнения для глаз делать, чтобы не потерять зрение.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что больше 1,3 млрд людей по всему миру имеют те или иные формы заболеваний глаз. В России такие — у каждого седьмого жителя. Еще 15 лет назад показатель был в полтора раза меньше.

Упражнения для глаз

Такие упражнения используют не только как тренировку, но и как отдых. Мышцы, которые слишком долго находятся в одном положении, нуждаются в разгрузке, пишет Webmd.com.

Для того, чтобы их выполнить, не нужны вспомогательные средства. А сами упражнения отнимают не больше 15 минут. Это значит, что без всяких оправданий их нужно делать ежедневно.

Греем

Хорошо потрите ладони друг об друга. Когда они станут теплыми, положите их на веки. Постарайтесь расслабиться, ощутите тепло. Повторите упражнение 2−3 раза.

Моргаем

Сядьте с открытыми глазами. Выберете удобное положение. Интенсивно моргайте 10−15 раз. Затем закройте глаза и расслабьтесь на 20 секунд. Повторите упражнение 4−5 раз.

Масштабируем

Вам нужно сесть и вытянуть руку так, чтобы при этом большой палец смотрел вверх. Сфокусируйте на нем свой взгляд, а затем медленно сгибайте руку в локте. По мере приближения руки взгляд не должен переключаться с пальца.

Глаз. СС0

Перемещаем

Перемещайте свой взгляд из одного направления в другое: слева направо, сверху вниз и покругу. Несмотря на его простоту, оно также заставляет мышцы работать, а кровь — приливать.

Фокусируем

Для выполнения этого упражнения нужно сесть прямо и вытянуть вперед руку. Сожмите ее в кулак, оставив большой палец. Держите голову неподвижно и смотрите на большой палец. Плавно начинайте рисовать в воздухе большие горизонтальные восьмерки. В это время продолжайте фокусировать взгляд на большом пальце.

Сделайте пять восьмерок по часовой и против, а затем поменяйте руку и повторите столько же.

Продукты для глаз

Продукты. СС0

Несмотря на то, что активные вещества в продуктах могут положительно повлиять на зрение, расслабляться не стоит. Питание — лишь один из влияющих факторов.

Прежде всего на здоровье глаз влияют витамины А, группы В и лютеин, сообщают «Аргументы и факты». Главным образом они улучшают кровоснабжение. Самыми полезными для зрения являются: морковь, печень, шпинат, черника, рыба жирных сортов, сладкий перец, цитрусовые, черника, шиповник и томаты.