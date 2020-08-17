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Простой способ укрепить иммунитет

Специалисты полагают, что курс, состоящий из 5−7 дней в соляной пещере может сравниться с недельным отдыхом на морском побережье.

Лампы из гималайской соли.
Лампы из гималайской соли.
СС0

Соляная пещера НикДан
Галокамера или искусственная соляная пещера — это помещение, в котором стены и потолок покрыты натуральной каменной солью, благодаря которой формируется микроклимат.

За счет вдыхания воздуха, насыщенного ионами калия, йода, хлорида натрия, магния и другими полезными элементами, ускоряется вывод токсических веществ из организма, укрепляется местный иммунитет слизистой дыхательных путей, нормализуется сон, улучшается состояние кожи.

В пещере царит расслабляющая атмосфера: спокойная музыка, приглушенное освещение, уютный интерьер.

Ждем вас на сеансы в нашей соляной пещере!

Соляная пещера НикДан

Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 99-в

Телефон для записи: 44−33−28

Инстаграм: saltcave2020

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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