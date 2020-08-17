Простой способ укрепить иммунитет

За счет вдыхания воздуха, насыщенного ионами калия, йода, хлорида натрия, магния и другими полезными элементами, ускоряется вывод токсических веществ из организма, укрепляется местный иммунитет слизистой дыхательных путей, нормализуется сон, улучшается состояние кожи.
В пещере царит расслабляющая атмосфера: спокойная музыка, приглушенное освещение, уютный интерьер.
Ждем вас на сеансы в нашей соляной пещере!
Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 99-в
Телефон для записи: 44−33−28
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