Протекает тяжело. Для кого и почему особенно опасен «омикрон»

«Омикрон» особенно опасен для детей 2−5 лет, объяснил Горелов ТАСС. У них, подчеркнул он, стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.
«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети <…> от двух до пяти лет <…> Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — сказал заместитель директора ЦНИИЭ Роспотребнадзора.
По словам Александра Горелова, в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет. Они в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить ковид (в том числе «омикрон»).
Согласно зарубежным исследованиям, уточнил Горелов, перенесенный в беременность COVID-19 может сказаться на развитии будущего ребенка. «В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — заявил эксперт.