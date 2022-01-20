20 января -13°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

Протекает тяжело. Для кого и почему особенно опасен «омикрон»

«Омикрон» — новый штамм COVID-19, который может проявляться тяжелыми симптомами. Для кого и почему он особо опасен, рассказал заместитель директора ЦНИИЭ Роспотребнадзора Александр Горелов.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0
1
Для кого «омикрон» особенно опасен?

«Омикрон» особенно опасен для детей 2−5 лет, объяснил Горелов ТАСС. У них, подчеркнул он, стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети <…> от двух до пяти лет <…> Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — сказал заместитель директора ЦНИИЭ Роспотребнадзора.

Легкие. Компьютерная томография.
Легкие. Компьютерная томография.
Анна Зайкова.
2
Кто еще переносит «омикрон» тяжело?

По словам Александра Горелова, в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет. Они в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить ковид (в том числе «омикрон»).

3
Я переболела «омикроном» в беременность. Это скажется на ребенке?

Согласно зарубежным исследованиям, уточнил Горелов, перенесенный в беременность COVID-19 может сказаться на развитии будущего ребенка. «В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — заявил эксперт.

Беременность.
Беременность.
CC0
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость