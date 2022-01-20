Протекает тяжело. Для кого и почему особенно опасен «омикрон»

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Для кого «омикрон» особенно опасен?

«Омикрон» особенно опасен для детей 2−5 лет, объяснил Горелов ТАСС. У них, подчеркнул он, стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети <…> от двух до пяти лет <…> Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — сказал заместитель директора ЦНИИЭ Роспотребнадзора.