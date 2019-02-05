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Проведите выходной с пользой для здоровья! Центр Бубновского приглашает на День открытых дверей

А вы слышали, что в Барнауле есть официальный центр знаменитого доктора Бубновского? 9 февраля вы можете:

  • лично протестировать его тренажёры,
  • задать врачам вопросы о здоровье спины и суставов,
  • поучаствовать в розыгрыше цикла занятий стоимостью 12500 рублей и других приятных призов.*
Проведите выходной с пользой для здоровья!
Проведите выходной с пользой для здоровья!
Центр доктора Бубновского

Вы увидите, как проходит миофасциальная диагностика — запатентованная методика С. М. Бубновского. Она позволяет выявить причины проблем опорно-двигательного аппарата, которые порой скрыты даже от МРТ.

Узнаете, все ли нагрузки одинаково «противопоказаны» при артрозах, остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, протрузиях, гипертонии, подагре, остеопорозе.

День открытых дверей начнётся в 15.00. Вход свободный.

Запишитесь заранее по телефону: 8 (964) 603-24-88.

Количество мест ограничено.

Справка

В Центре Бубновского восстанавливают здоровье пациентов без хирургического вмешательства, медикаментов и корсетов. Заболевания позвоночника и суставов лечат при помощи движения — упражнений на тренажёрах Бубновского.

Центр доктора Бубновского

Центр находится по адресу: ул. Пролетарская, 124.

Подробнее читайте в соцсетях:

Или на сайте:

*Организатор розыгрыша: ООО «Алтайский Центр Кинезитерапии». Лицензия: ЛО-22−01−004447 от 27.01.2017 г. Дата проведения розыгрыша 9.02.2019 г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — по телефону 8 (964) 603-24-88.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

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