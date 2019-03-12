Проведите выходной с пользой для здоровья! Центр Бубновского приглашает на День открытых дверей

Вы увидите, как проходит миофасциальная диагностика — запатентованная методика С. М. Бубновского. Она позволяет выявить причины проблем опорно-двигательного аппарата, которые порой скрыты даже от МРТ.
Узнаете, все ли нагрузки одинаково «противопоказаны» при артрозах, остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, протрузиях, гипертонии, подагре, остеопорозе.
День открытых дверей начнётся в 15.00. Вход свободный.
Запишитесь заранее по телефону:
Количество мест ограничено.
Справка
В Центре Бубновского восстанавливают здоровье пациентов без хирургического вмешательства, медикаментов и корсетов. Заболевания позвоночника и суставов лечат при помощи движения — упражнений на тренажёрах Бубновского.
Центр находится по адресу: ул. Пролетарская, 124.
Подробнее читайте в соцсетях:
Или на сайте:
*Организатор розыгрыша: ООО «Алтайский Центр Кинезитерапии». Лицензия: ЛО-22−01−004447
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА