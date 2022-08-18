Проверим мотор. Зачем в Барнауле открыли новое кардиологическое отделение

Главврач краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 Александр Берестенников говорит, что в крае недостаточно «сердечных» коек. Количество пациентов, нуждающихся в плановой кардиологической помощи, растет год от года. В больнице открыли отделение на 30 мест, предназначенное, в первую очередь, для людей, перенесших острый инфаркт. 13 коек заняли в первые же дни.

Николай Павлович и Алина

До 2015 года Николай Павлович не имел никаких проблем с сердцем, инфаркт подкрался незаметно. В кардиоцентре ему поставили стент, расширили почти «слипшийся» сосуд и спасли жизнь, но аритмия и сердечная недостаточность остались. «Приходится пользоваться скорой помощью», — констатирует Николай Павлович.

Ему регулярно требуется и плановая помощь. В этот раз не пришлось за ней далеко ходить. Из поликлиники нужно было просто подняться на пятый этаж стационара.

Ермоленко 75 лет и большую часть жизни он проработал водителем и на здоровье не жаловался. Говорит, что и сейчас, лежа в стационаре, чувствует себя хорошо. И безопасно. «Проверим мотор, когда выйдем из гаража», — решительно заявляет Николай Павлович.

Этот пациент точно может сравнить все больницы города. Говорит, что здесь нравится. «Как будто дома, ощущаешь большую заботу. Приятно, короче говоря. И врач лечащий у меня — хорошенькая такая девушка Алина», — улыбается Николай Петрович.

Дома у Ермоленко есть велосипед, пока, на время, его взяла внучка, но он намерен вернуться к «покатушкам», тем более, врачи рекомендуют.

Цифра 9−12 дней в среднем проводят в кардиологическом стационаре плановые пациенты.

Отделение кардиологии в БСМП-2. Анна Зайкова.

Не самые острые

Отделение кардиологии планировалось отрыть сразу, как только больницы № 11 и № 12 объединились в БСМП № 2. Работам препятствовал коронавирус.

«Через дорогу у нас есть краевой кардиодиспансер, так что мы не планировали заниматься острым коронарным синдромом, — рассказывает главврач БСМП Александр Берестенников. — Но, поскольку мы больница скорой помощи, к нам часто поступают пациенты, у которых под маской какой-то хирургической или терапевтической патологии скрываются и кардиологические проблемы. Так что такое отделение необходимо».

Кардиоцентр отлично справляется с острыми состояниями, здесь делают стентирование, коронарное шунтирование, протезирование клапанов. Но, по словам Берестенникова, в крае есть большой пул пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Им нужна периодическая плановая госпитализация, проверка их состояния, корректировка лечения.

Имеющихся сосудистых отделений в крае, по оценкам главврача, недостаточно: таковые имеются в БСМП-1, краевой клинической больнице, кардиоцентре и теперь в БСМП-2. При этом смертность от болезней системы кровообращения стоит на первом месте в крае.

Причем, это не инфаркты — острые состояния как раз научились вовремя диагностировать и лечить — а последствия: та самая хроническая сердечная недостаточность.

Главврач БСМП-2 Александр Берестенников. Анна Зайкова.

Как попасть в кардиологию

В БСМП-2 поступают самые разные пациенты: с острой патологией живота, острой легочной патологией, с гинекологическими проблемами и неврологическими нарушениями. По статистике, каждый третий пациент, поступающий в больницу по скоро помощи, имеет сопутствующие сердечнососудистые патологии. Всем, кого привозят в БСМП-2, осматривает терапевт или хирург. При этом обязательно делают электрокардиограмму. Если показатели не в норме, вызывают кардиолога.

«Если мы понимаем, что пациенту нужна высокотехнологичная медпомощь, то мы отправим его в кардиодиспансер, — говорит заведующая отделением кардиологии Наталья Горбачева. — Если же нет, он будет лечиться у нас и от того заболевания, с которым прибыл, и от обнаруженного заболевания сердца».

«Главная задача отделения — сделать так, чтобы человек не „ездил“ по больницам с разными заболеваниями, а всю помощь мог получить у нас. То есть не пациент идет к врачу, а врач оказывается у постели пациента», — говорит Александр Берестенников.

Другая часть пациентов открывшегося отделения — плановые больные, которых направляют терапевты и кардиологи из поликлиник. По словам Горбачевой, у каждого второго пациента после оперативных вмешательств возникает хроническая сердечная недостаточность, которую всю жизнь придется «держать на контроле», а значит регулярно наблюдаться по месту жительства.

Пока БСМП-2 работает только с городскими поликлиниками (они получили новый приказ минздрава по маршрутизации) но впоследствии будет готова принимать пациентов со всего края.

По оценкам главврача, отделение сможет принимать до 70 пациентов в месяц. Наращивать «цифры» планируют с помощью нового оборудования и дополнительных кадров. Пока в отделении работают два кардиолога, еще двух планируют принять, еще один будущий специалист учится сейчас по целевой программе.

Отделение кардиологии в БСМП-2. Анна Зайкова.

Почему пациентов становится больше

Увеличение числа пациентов с хронической сердечной недостаточностью, по словам специалистов, находится в прямой зависимости, как ни странно, от качества оказания экстренной помощи. Пациенты меньше умирают от инфарктов.

«После снятия острого состояния они еще год принимают препараты из так называемого кардиопакета. Он выдается бесплатно, — рассказывает Наталья Горбачева. — Затем эти люди, можно сказать, уходят жить самостоятельно, периодически наблюдаясь у терапевта. Им восстановили кровоток, но атеросклероз не перестает развиваться».

Если такой пациент не принимает препараты, риск появления атерослеротических бляшек появляется везде — в сонных артериях, в артериях нижних конечностей. Сердечная деятельность на этом фоне ухудшается. Возникают приобретенные пороки сердца. Это пациенты в основном 75+, им необходима «разгрузка» и подбор специальной терапии.

Большая часть сердечно-сосудистых заболеваний, по словам кардиолога, возникает из-за сахарного диабета, который при неправильном лечении нарушает проводимость сердца.

Отделение кардиологии в БСМП-2. Анна Зайкова.

Импульс в будущее

Пока кардиологи БСМП-2 занимаются лишь консультацией и лечением плановых пациентов, однако, отделение, по словам заведующей, обязательно будет расширяться.

Здесь, например, внедрят электроимпульсную терапию для пациентов с нарушением ритма сердца (это грозное последствие сердечно-сосудистых заболеваний, часто ведущее к инвалидности и требующее приема большого количество медикаментов).

Такая терапия предусматривает воздействие разряда на сердце для правильной проводимости и снятия фибрилляции предсердий. Она нужна, чтобы восстановить ритм, уменьшить лекарственную нагрузку и снизить риск инсульта.

Для пациентов с нарушением ритма также введут и специальное амбулаторное сопровождение.

В следующем году в БСМП-2 ждут ангиограф — оборудование, позволяющее диагностировать сужение или недоразвитость артерий, а также изменения в сердечных клапанах и легочном кровотоке.

«Мы рассматриваем возможность стентирования при хронической ишемической болезни сердца на нашей базе, если поражения сосудов не множественные, — говорит Наталья Горбачева. — Это будут плановые операции».