Проверка онкоподозрительных. Алтайские медики поделились результатами выездых обследований

В районы края едут специалисты из медицинских организаций не только Барнаула, но и других городов. Например, на прошлой неделе в Советской ЦРБ работали специалисты Консультативно-диагностического центра Бийска и врач-онколог из Бийского онкологического диспансера. Медики приняли более 120 человек, оказали помощь тем, кому она была необходима.

Главный врач Советской ЦРБ,

Петр Белых:

«Благодаря таким выездам жители отдаленных районов могут пройти медицинский осмотр и получить квалифицированную помощь, в том числе узких специалистов. Например, врач-онколог принял 10 человек с подозрением на рак кожи. Двое пациентов направлены на биопсию в Бийский диспансер»

Благодаря передвижным флюорографам в июле обследовали 1 тыс. 25 человек, при этом у 16 человек выявили подозрения на онкопатологию. В передвижных маммографах обследовали 3 тыс. 188 женщин, онкопатологию заподозрили у 99 пациенток.

Как рассказали специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, всего в этом году с помощью передвижных флюорографов обследовали более 11,5 тыс. пациентов (у 228 - подозрения на онкопатологию). Также более 16 тыс. жительниц края прошли маммографию в передвижных комплексах, подозрение выявили у 464 пациенток.

Медицинскую помощь выездные бригады оказывают по полису ОМС, то есть бесплатно.