Проверка слухов. Можно ли заразиться коронавирусом повторно и спасет ли нас вакцина

5 То есть мы ничего не знаем про иммунитет?

Кое-что знаем. Есть результаты экспериментов на животных, анализа других вирусных инфекций, массового тестирования на антитела у тысяч людей и анализа структуры вирусных белков.

В совокупности данные говорят, что, скорее всего, у большинства людей защитный иммунитет вырабатывается — и он будет сохраняться по крайней мере много месяцев.

Картина может поменяться, если будут обнаружены сильно измененные разновидности вируса, «уходящие» от выработанного иммунитета. До сих пор никаких доказательств того, что это происходит, не было, хотя существование одной такой разновидности уже обсуждается.