Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 ноября
Коронавирус
Здоровье

Проверка слухов. Можно ли заразиться коронавирусом повторно и спасет ли нас вакцина

Вы наверняка уже слышали о том, что люди заболевают ковидом повторно. Но не фейки ли это? Неужели у тех, кто переболел, не вырабатывается иммунитет? А тогда вопрос: спасет ли вакцина или эта «песня» будет вечной? Разбор подготовили журналисты «Медузы».

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0
1 Можно ли заразиться второй раз?

Да, сейчас это доказано. Пока надежно описаны четыре случая, еще несколько случаев обсуждаются. При этом новости про повторную инфекцию попадаются довольно часто.

2 Во второй раз болезнь проходит легче или тяжелее?

Не всегда повторная инфекция проходит легче, чем первичная: есть примеры, когда второй раз болезнь протекала тяжелее, один человек был госпитализирован. Почему так происходит — неизвестно.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0
3 Часто ли происходит повторное заражение?

Какова доля повторных от всех инфекций — тоже неизвестно. Описанных примеров повторных заражений очень мало, и делать на их основе статистические выводы невозможно.

4 Значит, иммунитет не вырабатывается? А от вакцин?

Как долго длится иммунитет к коронавирусу у большинства людей при естественном заболевании и как долго будет держаться иммунитет при вакцинировании — это два важнейших вопроса, от которых, в первую очередь, будет зависеть развитие пандемии. Ответа на них еще нет.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com
5 То есть мы ничего не знаем про иммунитет?

Кое-что знаем. Есть результаты экспериментов на животных, анализа других вирусных инфекций, массового тестирования на антитела у тысяч людей и анализа структуры вирусных белков.

В совокупности данные говорят, что, скорее всего, у большинства людей защитный иммунитет вырабатывается — и он будет сохраняться по крайней мере много месяцев.

Картина может поменяться, если будут обнаружены сильно измененные разновидности вируса, «уходящие» от выработанного иммунитета. До сих пор никаких доказательств того, что это происходит, не было, хотя существование одной такой разновидности уже обсуждается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость