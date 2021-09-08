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Здоровье

Алтайский минздрав анонсировал «прямую линию»

С 9 сентября в Алтайском крае будет работать «прямая линия» от регионального минздрава на тему соцпакета в части лекарственного обеспечения на 2022 год, сообщают в ведомстве.

Лекарства.
Лекарства.
СС0

Каждый четверг с 15:00 до 16:00 специалисты министерства будут отвечать на вопросы жителей края, рассказывать о преимуществах соцпакета и о процедуре отказа или возобновлении предоставления медицинской части набора соцуслуг.

Набор социальных услуг для льготников включает в себя три части: лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и оплата проезда в определенных видах транспорта.

«При этом гражданину предоставляется право выбора: воспользоваться или отказаться от этих услуг или какой-то их части, уведомив о своем решении социальные службы», — поясняют в ведомстве.

Определиться со своим выбором жители края должны до 1 октября 2021 года, а вопросы можно задавать по телефону: 8 (3852) 62-33-37.

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