Алтайский минздрав анонсировал «прямую линию»

Каждый четверг с 15:00 до 16:00 специалисты министерства будут отвечать на вопросы жителей края, рассказывать о преимуществах соцпакета и о процедуре отказа или возобновлении предоставления медицинской части набора соцуслуг.
Набор социальных услуг для льготников включает в себя три части: лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и оплата проезда в определенных видах транспорта.
«При этом гражданину предоставляется право выбора: воспользоваться или отказаться от этих услуг или какой-то их части, уведомив о своем решении социальные службы», — поясняют в ведомстве.
Определиться со своим выбором жители края должны до 1 октября 2021 года, а вопросы можно задавать по телефону: