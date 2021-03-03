Психиатр рассказал о «весеннем обострении»

Есть ли реальный научный смысл у разговоров о «весеннем обострении» у людей с психическими расстройствами, рассказал завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского университета имени Пирогова в Москве Андрей Шмилович.

Эксперт подтвердил: «весеннее обострение» — не миф, пишет «Ридус».

«У определенной части психических расстройств действительно существует сезонная зависимость. В этом есть биологический смысл, этот феномен называется «циркадианные ритмы», — заявил медик.

«Весеннее обострение» характерно прежде всего для больных с так называемыми эндогенными психическими заболеваниями — такими, как биполярные расстройства, рекуррентные (повторяющиеся) депрессии, психозы шизофренического спектра.

Между тем психиатр отметил, что обострение заболевания по весне случается далеко не всегда и не у каждого больного: «Думаю, что примерно у 30−40% больных с расстройствами, о которых я упоминал, присутствует свойство сезонности».