Психиатр запретил лечить осеннюю депрессию алкоголем и назвал способ получше

Алкоголь может лишь ненадолго улучшить настроение, но у этого эффекта есть последствия, пояснил врач в интервью радио Sputnik.

Положий предупредил, что в таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю. Депрессии могут принять более частый характер — происходить не только осенью, а круглогодично.

«Если человек будет постоянно их снимать алкоголем, то может сформироваться зависимость. Не избавившись от одной беды, человек попадает в другую. Алкоголь на какое-то время улучшает состояние, но это не повод, чтобы его использовать в качестве лекарства», — объяснил Борис Положий.