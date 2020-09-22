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Здоровье

Психиатр запретил лечить осеннюю депрессию алкоголем и назвал способ получше

Осень — один из самых депрессивных сезонов года. В этот период особенно опасно употреблять алкоголь, рассказал руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра им. В.П. Сербского Борис Положий.

Депрессия.
Депрессия.
CCO.

Алкоголь может лишь ненадолго улучшить настроение, но у этого эффекта есть последствия, пояснил врач в интервью радио Sputnik.

Положий предупредил, что в таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю. Депрессии могут принять более частый характер — происходить не только осенью, а круглогодично.

«Если человек будет постоянно их снимать алкоголем, то может сформироваться зависимость. Не избавившись от одной беды, человек попадает в другую. Алкоголь на какое-то время улучшает состояние, но это не повод, чтобы его использовать в качестве лекарства», — объяснил Борис Положий.

Для того, чтобы справиться с легкими формами депрессии, профессор посоветовал заниматься физическими нагрузками.

«Физические нагрузки по эффективности можно сравнить со специальными препаратами, антидепрессантами. Если такие меры не помогают, то надо обратиться к врачу. Если депрессия принимает серьезный характер и мешает работать, то надо обратиться к психиатру или психотерапевту», — посоветовал Борис Положий.

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