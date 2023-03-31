Психиатр заявил, что у Волочковой «отрицание реальности»

Это отрицание реальности, бегство от жизни, удовольствие важнее, чем работа. По словам специалиста, у Волочковой «длительный женский алкоголизм».

Психиатр назвал балерину «капризной маленькой девочкой», указывает Газета.Ru.

Между тем Джигурда решил войти в гарем «богини» Волочковой. По его словам, он поддерживает дружбу с Анастасией Волочковой и относится к ней как к дочери.

Актер уверен, что балерина могла бы создать гарем, и в него бы выстроилась очередь. Ранее 46-летняя балерина Волочкова пожаловалась на проблемы со здоровьем.