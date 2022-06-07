Психиатры обнаружили, что COVID-19 нарушает нервное развитие детей в утробе

Специалисты Университетской больницы Марке де Вальдецилла в Испании обследовали 21 младенца на шестой неделе жизни, чьи матери при беременности переболели ковидом.

Выяснилось, что эти дети хуже справляются с расслаблением, когда их держат на руках. Кроме того, они хуже контролируют движения головы и плеч, поскольку инфекция может влиять на двигательную функцию.

При этом не у всех детей, рожденных от матерей с коронавирусом, наблюдаются различия в развитии нервной системы.

«Но наши данные показывают, что для этих детей риск повышен по сравнению с теми, кто не подвергался воздействию COVID-19 в утробе матери. Нам необходимо более крупное исследование, чтобы выявить точную степень различий», — заявили психиатры.

Кстати, за детьми — в частности, за развитием их языка и моторики — планируют наблюдать до достижения четырех лет.

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