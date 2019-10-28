Психологи нашли связь алкоголизма и высшего образования

Высшее образование снижает риск алкоголизма, а неоконченное наоборот увеличивает. Специалисты сообщили, что это измеряется не количеством спиртных напитков, которые потребляет человек, а генетическими маркерами. Эти маркеры, по словам ученых, могут многое рассказать об алкогольной зависимости.

Эксперты пришли к выводу, что люди, которые оканчивали колледж, чаще пили вино. Сообщается, что те, кто оканчивал среднюю школу, склонялись к крепким напиткам.

Авторы исследования полагают, что продвижение образования может быть мощным инструментом с защиты от злоупотребления алкоголем и от алкогольной зависимости среди населения в целом. К таким выводам специалисты пришли, основываясь на наблюдениях 780 тысяч мужчин и женщин.