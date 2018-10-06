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Психологи назвали главный признак счастливых отношений

Главный признак счастливых отношений — использование партнерами в разговорах местоимения «мы». К такому выводу пришли сотрудники Калифорнийского университета, пишет EurekAlert!

Отношения. Пара.
Отношения. Пара.
СС0

«Эти слова могут изменить отношения людей, сделав их более близкими и доверительными», — заявили психологи из группы исследователей.

Употребление местоимения «мы» свидетельствует о тесной связи людей, которые не подвержены эгоизму в отношениях и намерены плодотворно развивать партнерство, рассказала одна из авторов исследования Меган Роббинс. При этом особенно важно использовать местоимение «мы» во время каких-либо конфликтов или других трудностей в отношениях, добавляют ученые, пишет РИА Новости.

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