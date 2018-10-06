Ученые рассказали о пользе винограда для профилактики рака легких

В винограде содержится фенольное соединение ресвератрол, которое может быть полезно для профилактики рака легких. К такому выводу пришли исследователи из Женевского университета, сообщает Science Daily.

К такому выводу ученые пришли после эксперимента с мышами. На некоторых из них воздействовали канцерогеном из табачного дыма, а потом «лечили» ресвератролом. Мышей поделили на четыре группы: в первой не давали ни канцерогена, ни ресвератрола, во второй — оба вещества сразу, еще в двух мышам давали по одному из веществ, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что у мышей, которым вводили вещество, размер опухоли сокращался на 45% по сравнению с животными из другой группы.

До этого ученым не удавалось доказать эффективность ресвератрола при профилактике рака легких. Ученые пришли к выводу, что вещество вводили через рот и оно не успевало достичь легких. В этом же эксперименте состав вводили через нос, что ускорило доставку вещества и дало эффект.