Психологи назвали приемы выхода из состояния «день сурка»

Дня сурка — это праздник, который ежегодно отмечают 2 февраля в США. А еще описание психологического состояния человека, у которого один день похож на другой. Как выйти из него узнал РИА Новости у психологов.

Психолог-консультант Илья Шабшин считает, что помочь может особая мотивация. Например, научиться чему-то новому, развить навык. Такая цель заразит человека энтузиазмом, подтолкнет к поиску способов ее достижения. Например, можно научиться чему-то новому.

Мамам в декрете и другим людям, которые вынуждены каждый день повторять одни и теже действия, психолог советует найти время на себя — хобби, общение с друзьями, выходы в свет. Это подарит ощущение разнообразия и полноты жизни.

Психолог и писатель Михаил Хорс предлагает переключиться на более прагматичные переживания — попытаться освоиться в сложившейся ситуации. Так тоже можно победить «день сурка», считает он.

Нужно не корить себя за неспособность что-либо изменить, а принять ответственность за данное положение вещей — тогда появятся силы, чтобы его изменить.



