Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 февраля -30°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Психологи назвали приемы выхода из состояния «день сурка»

Дня сурка — это праздник, который ежегодно отмечают 2 февраля в США. А еще описание психологического состояния человека, у которого один день похож на другой. Как выйти из него узнал РИА Новости у психологов.

Домохозяйка. Прическа.
Домохозяйка. Прическа.
СС0

Психолог-консультант Илья Шабшин считает, что помочь может особая мотивация. Например, научиться чему-то новому, развить навык. Такая цель заразит человека энтузиазмом, подтолкнет к поиску способов ее достижения. Например, можно научиться чему-то новому.

Мамам в декрете и другим людям, которые вынуждены каждый день повторять одни и теже действия, психолог советует найти время на себя — хобби, общение с друзьями, выходы в свет. Это подарит ощущение разнообразия и полноты жизни.

Психолог и писатель Михаил Хорс предлагает переключиться на более прагматичные переживания — попытаться освоиться в сложившейся ситуации. Так тоже можно победить «день сурка», считает он.

Нужно не корить себя за неспособность что-либо изменить, а принять ответственность за данное положение вещей — тогда появятся силы, чтобы его изменить.


Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость