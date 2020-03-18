Психология пандемий: ученые объяснили, почему люди раскупают туалетную бумагу

Туалетная бумага стала одним из самых популярных товаров на фоне эпидемии коронавируса COVID-2019, наряду с антисептиками и продуктами длительного хранения.

Объяснение этого кроется в страхе перед длительным карантином, так как людей призывают не покидать свой дом или квартиру без крайней необходимости, рассказали психологи австрийскому изданию Kurier.

«Новый коронавирус вызывает своего рода психологию выживания, при которой мы максимально возможное время проводим дома и обходимся только самым необходимым. К нему, конечно, относится и туалетная бумага», — отмечает Франк Ферли, профессор Темпльского университета и бывший президент Американской психологической ассоциации".

Стивен Тейлор — клинический психолог и автор книги «Психология пандемий» — отмечает, что запасы туалетной бумаги дают населению чувство контроля — дефицитное в неопределенные времена пандемии, пишет «Росбалт».

«Если это дает людям ощущение того, что они сделали все, что могли, то так они могут освободиться от страха», — добавляет он.

Паника перед новым коронавирусом связана с его малоизученностью и множеством противоречивой информации, отмечают эксперты. При этом панические закупки вызывают цепную реакцию, которую усугубляют фотографии пустых полок в супермаркетах.

Так, жители Германии публикуют в соцсетях пустые полки в супермаркетах и рассказывают, что к вечеру туалетной бумаги в продаже нет. Хотя утром бумага в наличии. Многие на замену покупают бумажные полотенца.