Президент Владимир Путин признал, что с медициной в России беда

Глава государства считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения. Согласился он и с тем, что заработные платы в медицине неоправданно низки. Эти темы обсуждалась 20 августа на специальном совещании.

По словам президента, в поликлиниках по всей стране ощущается нехватка 25 тыс. врачей и более 135 тыс. сотрудников из среднего медперсонала, также остро стоит проблема устаревания материально-технической базы медучреждений.

Так, большая часть оборудования закупалась в 2005—2006 годах, также сильно изношен медико-санитарный транспорт.

«Значительная часть этих зданий, многие из которых строились еще в советские времена, до сих пор не обновлялась и капитально не ремонтировалась», — сказал Владимир Путин, отметив, что реконструкция и обновление материальной базы первичного звена здравоохранения уже проводилась, но охватить все 100% учреждений программой не удалось, пишет «Коммерсант».

В городской больнице № 12 в Барнауле. Анна Зайкова.

По словам присутствовавшего на совещании министра здравоохранения Вероники Скворцовой, по меньшей мере 370 российских районных больниц и поликлиник требуют сноса, так как отремонтировать их в соответствии с современными стандартами невозможно.

По итогам совещания Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения, а также организовать подготовку региональных программ модернизации. Программы должны быть защищены не позднее 1 июля 2020 года.