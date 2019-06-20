Путин назвал главные проблемы в системе здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин во время прямого эфира назвал основные проблемы здравоохранения в России.

Это — доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение, считает глава государства.

Он отметил, что количество фельдшерских пунктов сократилось, причем даже в благополучных регионах. По словам Путина, планируется строительство 390 пунктов и капитальный ремонт 1 тыс. 200 пунктов, запуск работы 1 тыс. 200 мобильных медбригад, пишет «Росбалт».

Также Путин призвал местные власти решить проблему жилья для участников программы «Земский доктор».

Что касается нехватки лекарств, то Путин заявил, что зафиксированы ситуации, когда склады завалены лекарствами, а до потребителя они не доходят, так как не налажен обмен информацией.

Кроме того, средняя зарплата врачей по стране выросла на 5%. По его словам, в некоторых регионах рост небольшой, это нужно «выравнивать», констатировал Путин.