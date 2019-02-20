Путин пообещал направить на борьбу с раком 1 трлн рублей

«В послании прошлого года я предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее 1 триллиона рублей», — сказал глава государства.
«Речь идёт об организации своевременного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь», — добавил президент, пишет «Интерфакс».
Диспансеризация и регулярные профилактические осмотры «должны в обязательном порядке включать обследования на онкологические заболевания», подчеркнул Путин.
«Причем человеку нужно дать возможность дистанционно записаться на прием, выбрать удобное время для посещения поликлиники, включая вечерние часы и выходные, пройти осмотр без дополнительных формальностей», — сказал российский лидер.