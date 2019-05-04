Путин поручил утвердить налоговый вычет для граждан за занятия спортом

В документе говорится, что законопроект должен предусматривать «установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета».
Поправки в законодательство правительство должно разработать до 2 декабря.
Минфин приступил к разработке такого законопроекта еще в конце января, пишут «Известия». Дело в том, что Владимир Путин еще в августе прошлого года поручил кабмину проработать возможность распространения социальных налоговых вычетов на физкультурно-оздоровительные услуги.
Совещание на эту тему прошло у вице-премьера Ольги Голодец 24 декабря 2018 года, там и решили подготовить документ.