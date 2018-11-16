Путин потребовал обеспечить россиян льготными лекарствами

Каждый год из федеральной казны на лекарственное обеспечение россиян выделяется порядка 380 млрд рублей, и необходимо понять, рационально ли используются эти средства. Об этом сказал президент Владимир Путин, пишет Lenta.

«Дело не в распределении полномочий, главное, чтобы люди, независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь», — сказал глава государства на совещании по проблемам обеспечения медикаментами.

Путин хочет разобраться, позволяют ли траты государства снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препарата. Президент также указал, что основную нагрузку ответственности по данному вопросу несут субъекты Федерации.

«Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них», — сказал Путин.

Президент раскритиковал и порядок получения лекарств.

«Сегодня при амбулаторном лечении их получают 19% граждан страны — это хорошая цифра. Но что на практике мы имеем, с чем мы сталкиваемся: далеко не во всех регионах известно, какое число жителей имеет право на льготные лекарства и сколько пользуются льготой и по какой из государственных программ» — приводит цитату РИА Новости,