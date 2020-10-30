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Здоровье

Путин рассказал о «железной» проблеме производства вакцины от коронавируса

Основная проблема для массового производства вакцины от коронавируса заключается в нехватке соответствующего оборудования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет», пишет РБК.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Глава государства признал, что есть проблемы с наличием объема «железа», и необходимо его дополнительно приобрести или создать.

Путин также заметил — в первую очередь вакцину получит российское население, а впоследствии страна уже сможет выйти на международный рынок. Одним из способов этого будет продажа интеллектуальной собственности на вакцину и производство ее на зарубежных мощностях.

Ранее Путин выразил надежду на то, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется до конца 2020 года.

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