Путин рассказал о «железной» проблеме производства вакцины от коронавируса

Глава государства признал, что есть проблемы с наличием объема «железа», и необходимо его дополнительно приобрести или создать.
Путин также заметил — в первую очередь вакцину получит российское население, а впоследствии страна уже сможет выйти на международный рынок. Одним из способов этого будет продажа интеллектуальной собственности на вакцину и производство ее на зарубежных мощностях.
Ранее Путин выразил надежду на то, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется до конца 2020 года.