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Здоровье

Путин высказался о второй волне коронавируса и призвал соотечественников к дисциплине

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеканалу «Россия-24» высказался о вероятности второй волны коронавируса нового типа в мире, сообщает ТАСС.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

В Европе и других частях света справятся с новыми вспышками инфекции и мир не столкнется с второй волной заболевания, выразил надежду российский лидер.

По его мнению, причиной вспышек заболевания в некоторых странах стал индивидуализм отдельных граждан и их нежелание учитывать чужие интересы.

«Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах, ресторанах. Конечно, вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания», — сказал Путин.

При этом президент выразил надежду, что в России пик заболеваемости коронавирусом уже пройден.

И призвал россиян «иметь в виду, что вирус никуда не делся», быть дисциплинированными, пишет Lenta.ru.

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