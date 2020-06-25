Путин заявил о передовом препарате от онкозаболеваний

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть передовое производство лекарств для борьбы с раком на основе антител, сообщает ТАСС .

24 июня на церемонии вручения Госпремий президент отметил, что лауреатам государственной премии в области науки и технологий впервые в России удалось создать комплекс по разработке и выпуску лекарств на основе технологии готовых антител, способных прицельно лечить онкологические заболевания.

Владимир Путин вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.

Церемония состоялась в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля, пишет bfm.ru. Она стала первым подобным мероприятием в кремлевских стенах с начала эпидемии коронавируса.