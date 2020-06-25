Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июня 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Путин заявил о передовом препарате от онкозаболеваний

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть передовое производство лекарств для борьбы с раком на основе антител, сообщает ТАСС.

Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий РФ.
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий РФ.
kremlin.ru

24 июня на церемонии вручения Госпремий президент отметил, что лауреатам государственной премии в области науки и технологий впервые в России удалось создать комплекс по разработке и выпуску лекарств на основе технологии готовых антител, способных прицельно лечить онкологические заболевания.

Владимир Путин вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.

Церемония состоялась в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля, пишет bfm.ru. Она стала первым подобным мероприятием в кремлевских стенах с начала эпидемии коронавируса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость