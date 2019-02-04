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Здоровье

Пьянству — бой! Россию похвалили за «поединок» с алкоголизмом

Медики хвалят Россию за борьбу с пьянством. Страна, традиционно считающаяся «пьющей», достигла положительных результатов в этом поединке с недугом в том числе из-за повышения цен на спиртное.

Вино. Алкоголь.
Вино. Алкоголь.

Как подсчитали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 12 лет назад на одного жителя России старше 15 лет приходилось по 17 л чистого спирта. Уже к 2016 году этот параметр «сбили» до 11 л, отмечает Служба новостей ООН.

Положительным образом сказалось и повышение минимально допустимого возраста на употребление алкоголя.

В ВОЗ напомнили, что в мире каждый год от последствий пьянства (травм, в том числе полученных в ДТП, и болезней) гибнут порядка 3 млн жителей, пишет «Росбалт». 30% таких случаев приходится на Европу.

Цены

В России начал дорожать импортный алкоголь. Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20%.

В качестве основных причин названы повышение с начала года НДС до 20 процентов, введение с первого квартала помарочного учета, повышение расценок на логистику из-за роста цен на топливо и ослабление рубля.

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