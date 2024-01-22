Пять причин довериться золотым рукам стоматологов Carrolit

Забота о здоровье зубов — это целое искусство, требующее от врача ювелирной точности. Если вы ищете стоматолога, способного справиться с любой задачей на высоком уровне, то вам в Carrolit*.

Золотые руки специалистов клиники и ещё пять слагаемых успеха в её работе:

1. Слаженная команда с большим опытом работы от 10 лет

Клиника предоставляет первоклассные стоматологические услуги от профилактики до комплексного лечения:

чистка Air-Flow (воздушный поток);

лечение под микроскопом;

сложное удаление;

пластика;

имплантация;

протезирование;

ортодонтия;

Улыбка молодости — установка инновационного несъемного протеза.

Весь спектр услуг клиники, вместе с новым отделением косметологии, направлен на сохранение здоровья вашей улыбки и достижение яркости вашего образа.

2. Тысячи довольных улыбок — лучшее подтверждение высочайшего профессионализма врачей

Отзывы счастливых пациентов доказывают, что команда Carrolit создает красоту с ювелирной точностью.

… Главное достоинство — сотрудники. Станислав Александрович и Кристина Юрьевна — сделали свою работу быстро, без боли и последствий. Спасибо Вам! — благодарит Екатерина.

… Лечил зуб у замечательного врача Кристины Юрьевны Узингер и остался в полном восторге. Все аккуратно, не больно, врач знает свое дело и переживать точно не стоит. …, — рассказывает Владимир Субботин.

В Carrolit решают любые задачи: от небольших проблем (прикус, эстетика, восстановление зубов) до создания красивых улыбок с нуля.

3. Высокое качество образования врачей

В год каждый врач клиники проходит от 5 до 7 дополнительных обучений, в том числе международных: Турция, Корея, ОАЭ, Швеция. Это позволяет специалистам быть в курсе последних достижений в стоматологии и предлагать лучшие методики лечения. Такой профессиональный подход выгодно выделяет команду Carrolit среди других специалистов в области стоматологии.

4. Оборудование клиники

Достигать эффективных результатов золотым рукам помогают дорогостоящие и эффективные стоматологические установки:

3D сканер — передает на экран компьютера 3D-изображение ротовой полости, что позволяет работать в режиме реального времени и выполнять диагностику по хирургии, ортодонтии, реставрации, имплантации.

— передает на экран компьютера 3D-изображение ротовой полости, что позволяет работать в режиме реального времени и выполнять диагностику по хирургии, ортодонтии, реставрации, имплантации. Стоматологический операционный микроскоп с 5-ступенчатым увеличением — благодаря увеличению и фокусировке, вместе с высокой интенсивностью света, микроскоп позволяет увидеть четкое изображение мельчайших деталей, что позволяет проводить качественную диагностику, максимально точно выполнять манипуляции и сохранять зубы, которые казалось необходимо удалить.

— благодаря увеличению и фокусировке, вместе с высокой интенсивностью света, микроскоп позволяет увидеть четкое изображение мельчайших деталей, что позволяет проводить качественную диагностику, максимально точно выполнять манипуляции и сохранять зубы, которые казалось необходимо удалить. Бинокуляр стоматологический — позволяет рассмотреть те зоны, которые недоступны при простом осмотре.

— позволяет рассмотреть те зоны, которые недоступны при простом осмотре. Стоматологический конусно-лучевой компьютерный томограф — панорамный аппарат и конусно-лучевой томограф необходим для точности диагностики и лечения без лишнего облучения пациента.

Инвестиции клиники в самое современное оборудование обеспечивают пациентам быструю диагностику, точные диагнозы и лучшее лечение.

5. Забота о пациенте

Успешность работы стоматолога зависит не только от его профессиональных качеств, но и от доверия пациента. В Carrolit создана комфортная и дружелюбная атмосфера, чтобы каждый чувствовал себя уверенно и безопасно. Что подтверждают многочисленные отзывы пациентов о высоком уровне сервиса и об отсутствии «накрученного» лечения в клинике.

Именно эти факторы делают команду стоматологов Carrolit особенной. Не случайно название клиники происходит от названия чистого и красивого кристалла. Такого же, как уровень ее услуг. Такого же, как здоровье и эстетика ее пациентов.

Посетите стоматологию Carrolit и убедитесь — заботливые руки врачей клиники преобразят вашу улыбку. А специалисты нового отделения косметологии помогут достичь завершенности безупречного образа.

* Carrolit — Карролит.

Адрес г. Барнаул, ул. 1905 года, д. 25, помещ./этаж Н-5/2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия ЛО-22-01-004667 от 25.08.2017.

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