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Здоровье

Работникам оптового рынка Барнаула измерят давление, уровень сахара и объем талии

Специалисты краевого центра медицинской профилактики три дня будут бесплатно проверять состояние здоровья у торговцев оптово-розничного рынка Барнаула (проспект Космонавтов, 59). Они будут дежурить 2−4 июля с 10.00 до 15.00 перед павильоном «Продукты».

Мобильный центр профилактики здоровья работает в Барнауле.
Мобильный центр профилактики здоровья работает в Барнауле.
КГБУЗ "Краевой центр медицинской профилактики"

Специальный мобильный центр готов принять всех желающих. Врачи проверят уровень сахара и холестерина в крови, сделают пульсоксиметрию, измерят артериальное и внутриглазное давления.

Также при желанию пациенты смогут узнать свой вес, рост, массу тела, объем талии и прочее.

В краевом центре профилактики здоровья отмечают, что прошедшим обследование будет выдан «Паспорт здоровья», специалисты мобильного центра дадут индивидуальные рекомендации по профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС.

В среднем за один день работы выездного мобильного центра здоровья его посещают 100 человек.

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