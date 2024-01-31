Радиационный шторм обрушился на Землю. И при чем достоверный канцероген

На Земле начался радиационный шторм после мощной вспышки на Солнце.

Радиационный фон на планете поднялся до значения S2 по пятибалльной шкале. Это может вызвать помехи радиосвязи по всей Земле, а также помехи в работе навигации.

Возможна сильная геомагнитная буря мощностью до 8 баллов по девятибалльной шкале, сообщает РЕН ТВ.

Солнечная вспышка движется в течение трех суток, после чего сталкивается с магнитосферой Земли. Планета может избежать мощного выброса, если поток плазмы изменит траекторию, указывает bfm.ru.

Но точно это определить невозможно.

Продолжительность вспышки на Солнце составила 61 минуту.

Как защититься:

не употреблять спиртное,

пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Точная электроника

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.

Облучение

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

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