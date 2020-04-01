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Здоровье

Радиус чихания: ученые поняли, как защититься от Covid-19

Американские ученые призывают пересмотреть безопасную дистанцию между чихающим человеком и другими людьми.

Простуда. Насморк.
Простуда. Насморк.
СС0

Исследователи считают, что устарели убеждения в том, что капли жидкости, в которых может находиться вирус, разлетаются не более чем на два метра.

Ученые сделали высокочастотные записи процесса чихания. И капли из носоглотки разлетаются на 7−8 метров. При этом в воздухе они, в зависимости от влажности, могут провисеть как несколько секунд, так и минут.

Это исследование может внести вклад в противодействие пандемии коронавируса, пишет «Росбалт». Пока в США и мире дают рекомендации медикам не приближаться к пациентам с респираторной инфекцией более чем на метр-два.

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