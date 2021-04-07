Как и любое онкологическое заболевание, рак груди — опасный диагноз. Но еще это диагноз, наносящий серьезный урон по самооценке женщины, ведь помимо излечения пациентку волнует вопрос: ну хорошо, я смогу победить болезнь, но что дальше? Как жить после удаления (частичного или полного) груди? Особенно если женщина молодая.

— Многие женщины, не зная о возможностях восстановления эстетики груди, имея подтвержденное злокачественное образование, тянут время (наш главный ресурс!) — не могут решиться на операцию. А некоторые и вовсе отказываются от оперативного лечения, рассуждая так: я не хочу остаться без груди, я буду ущербной, как я мужу покажусь, как я буду жить? Это беда, — рассказывает опытный онколог-маммолог, пластический хирург Екатерина Сергеевна Ногайцева, ведущий специалист «Клиники Пасман». — Женщины должны знать два ключевых момента.

Во-первых, не надо бояться диагноза. Да, это неприятная болезнь, которую необходимо лечить, и которую мы с успехом лечим — сегодня в Новосибирске 74% случаев рака молочной железы диагностируют на I-II стадии, это хорошо! Но даже если пациентка по каким-то причинам вовремя не посетила онколога (боялась, пыталась лечиться нетрадиционно), и болезнь развивалась, благодаря современным методам рак молочной железы в большинстве случаев лечится успешно.

Во-вторых, необходимо знать, что все восстановимо. Можно в ходе одной операции и удалить образование, и сразу восстановить эстетику. Убрать опухоль, выполнить подмышечную лимфоденэктомию (удаление подмышечных лимфоузлов — это онкологический стандарт), на место, где была железа, поставить имплантат под мышцу, покрыть своей кожей, своим соском, своей ареолой, сформировать новую хорошую железу и больше к этому не возвращаться. Не получать несколько операций и наркозов, не переживать страшный путь без груди, а прооперироваться радикально, сразу сделать красиво и потом просто наблюдаться, получать требуемое лечение, но уже жить с грудью. А если у нее будет желание, мы и над здоровой железой поработаем, чтобы обе груди выглядели симметрично и максимально одинаковыми. Не секрет, что эстетическое восстановление способствует более позитивному настрою пациенток, большей мотивированности к борьбе с болезнью, жажде жизни, спокойствию: я и борюсь, но я еще и красивая при этом.

— Какие варианты реконструкции есть у пациенток с раком груди, которые уже прошли через операцию?

— Зависит от ситуации.

Если пациентка пришла после операции , например , три месяца назад у нее была широкая секторальная резекция , убрали треть или четверть железы и выполнили подмышечную лимфоденэктомию , она пролечилась , и ее теперь смущает эстетическая сторона вопроса , мы проводим реконструктивную операцию на оперированной молочной железе. Можно сделать липофилинг — своей же жировой тканью наполнить молочную железу , воссоздать недостающий объем. Либо устанавливаем имплантат. Есть разные варианты в этом случае.

, убрали треть или четверть железы и выполнили подмышечную лимфоденэктомию она пролечилась и ее теперь смущает эстетическая сторона вопроса мы проводим реконструктивную операцию на оперированной молочной железе. Можно сделать липофилинг — своей же жировой тканью наполнить молочную железу воссоздать недостающий объем. Либо устанавливаем имплантат. Есть разные варианты в этом случае. А если пациентке , допустим , полгода назад ( или более) полностью удалили молочную железу , и там , где должна быть молочная железа , на передней грудной стенке просто плоско и рубец, выполняется отсроченная реконструкция с установкой под большую грудную мышцу экспандера. В течение трех-четырех месяцев мы этот экспандер заполняем определенным объемом жидкости , чтобы растянуть потихоньку и мышцу , и кожу вместе с рубцом , формируем объем , который нам нужен , а когда мы достигнем этого объема , удаляем экспандер и ставим в это место имплантат. Это отсроченная реконструкция , когда груди нет , и мы ее создали сами.

— А если было полное удаление, можно восстановить не только грудь, но и ареолу и сосок?

— Конечно. И тут вариантов несколько. Например, можно это сделать из собственных тканей — если на своей груди большая ареола и сосок, мы берем с нее ткани и создаем на новой груди новую ареолу и сосок — просто пересаживаем, если нет, это можно сделать из ткани малой половой губы, — есть разные варианты.

Важно, чтобы женщины понимали: даже если у вас убрали все — варианты есть. Из ничего можно создать новую грудь, и достаточно красивую, вернуться к привычному образу жизни, без дискомфорта и стеснения посещать бассейн, пляж, спортклуб, носить декольте, вести полноценную интимную жизнь.

Специально для иногородних пациентов у нас есть бесплатные предварительные Skype-консультации. Записаться на очную или дистанционную консультацию к Екатерине Сергеевне Ногайцевой, чтобы узнать обо всех возможностях исследования, лечения, операций и восстановления, можно по телефону: +7 (383) 284-30-53 с 8:00 до 20:00. Или по номеру персонального менеджера: +7 923 241-71-47 с 9:00 до 18:00. Она согласует удобное для вас время и дату консультации.

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