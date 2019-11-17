Рак легких: названы первые симптомы страшной болезни

Рак легких, как правило, никак не проявляет себя на начальных стадиях, но существуют первые симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Как передает РИА Новости со ссылкой на «Медикфорум», поводом обратиться к врачу и провериться на онкологию является затрудненное дыхание и приступы кашля.

Кроме того, о возможном развитии рака легких способны сказать постоянная хрипота, отеки шеи и лица, одышка, боли в груди при дыхании, а также ночное потоотделение и резкое снижение веса.

Помимо этого, предупреждающим сигналом могут стать боль в костях в нижней части тела, утолщение кончиков пальцев и ногтей, жировые отложения вокруг средней части тела.

Все эти симптомы не означают, что рак действительно развивается в организме, но обратиться к специалистам все же стоит.