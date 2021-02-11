Рак мочевого пузыря и его последствия преодолимы: новосибирские онкологи возвращают людей к полноценной жизни

Рак мочевого пузыря — пожалуй, один из самых агрессивных, тяжелых в течении, лечении и восстановлении видов онкологических заболеваний. Но, несмотря на все ужасы болезни, шансы на излечение и возвращение к полноценной жизни есть — и это очень важно знать тем, кто узнал о страшном диагнозе, и их близким, помогающим бороться за жизнь родного человека.

— Это очень актуальная проблема и среди мужчин, и среди женщин, — рассказывает уролог, хирург, онколог «Клиники Пасман» Артем Юрьевич Рощупкин. Из 600 онкоурологических операций, которые я проводил, 350 — рак мочевого пузыря. Количество пациентов с таким заболеванием растет в геометрической прогрессии. Причем все чаще оно встречается среди молодых людей. Еще лет пять назад я бы ответил, что это проблема людей возрастных, но за последние пять лет я оперировал несколько десятков пациентов от 30 до 40 лет с раком мочевого пузыря.

— Что важно понимать об этом заболевании?

— Во-первых, болезнь долго практически никак себя не проявляет и часто обнаруживается на поздних стадиях — тогда приходится удалять мочевой пузырь. Мы делаем все, чтобы сохранить орган, но, к сожалению, не всегда это возможно.

Во-вторых, это заболевание часто рецидивирующее — в среднем, в ходе лечения одному пациенту проводится три-пять операций, сложных операций. А восстановление очень тяжелое и болезненное, оно занимает полгода.

И несмотря на все сложности, важно помнить, ради чего это все — это шанс на жизнь, на нормальную жизнь. И главное — понимать, что смерть от рака гораздо более мучительная, чем последствия даже самой тяжелой операции.

Мы проводим малоинвазивные эндоскопические операции — без разрезов. Чтобы снизить количество рецидивов и операций (не более трех-четырех), используем в лечении фотодинамическую терапию.

И самое главное: даже удаление мочевого пузыря — не повод для отчаяния: можно выполнить операцию Штудера — удалить орган и заменить его на искусственный мочевой пузырь, выполненный из тонкого кишечника пациента, который подшивается к уретре и функционирует как обычный: в результате люди ходят в туалет сами, никаких трубок и мешков-мочеприемников — после восстановления человек живет практически как прежде.

Такие операции в нашей клинике также выполняются лапароскопически, без разрезов.

Да, эти операции довольно редкие, технически сложные (в Новосибирске лапараскопически их проводит всего трое врачей, включая нашего доктора — Павла Андреевича Гаврилова), но выполнимые, и об этом очень важно говорить. Люди должны знать, что заболевание, которое звучит как приговор, таковым не является, успешно лечится и после него можно вернуться к активной жизни.

— А если человек уже живет с дренажами и мочеприемниками?

— Мы можем провести реконструктивную операцию, создать мочевой пузырь и вернуть пациента к полноценной жизни.

— От чего зависит количество рецидивов?

— Рецидивы зависят от того, какая стадия заболевания у пациента и как была выполнена операция. Многие выполняют ее нерадикально: до последнего не идут на удаление мочевого пузыря, не удаляют лимфоузлы, не до конца отделяют опухоль от соседних органов — как правило, опухоль очень активно прорастает в кишку, кости, поэтому не все за такие операции берутся.

Главное, что должны понимать пациенты: время — наш главный ресурс. Если есть такой диагноз, главное — не тянуть, действовать. И если врач говорит, что необходимо удаление мочевого пузыря — значит, это так. Оттягивание времени операции бывает фатально. Мы не раз брали на операцию пациентов после нескольких рецидивов после нерадикальных операций, открываем — а там уже ничего не поможет.

К цистэктомии (удалению мочевого пузыря) есть четкие показания, и мышечная инвазия (прорастание опухоли в мышечный слой мочевого пузыря) — один из них. Это общепризнано и европейской ассоциацией урологов, и российской. Тем не менее многие урологи, которые не владеют такими операциями, вместо того чтобы направить пациента к специалисту, который справится с проблемой, начинают резать эту опухоль до тех пор, пока она не распространится на всю толщу стенки мочевого пузыря и соседние органы. Если вовремя не отправить на такую операцию, пациент может погибнуть. А если и доходит до такой операции — на столе выясняется, что уже поздно.

Радикальная цистэктомия (удаление мочевого пузыря) — это самая сложная операция, какая есть в онкоурологии, особенно сочетанная с восстановительной операцией Штудера (восстановление органа), и технически (на всю страну не более 30 врачей ее выполняют), и физически — это восемь-девять часов работы. Но наши специалисты имеют колоссальный опыт и выполняют ее блестяще.

Записаться на консультацию урологам-онкологам Рощупкину Артёму Юрьевичу и Павлу Андреевичу Гаврилову можно по телефону 8 (383) 285-60-59 .

Специально для иногородних пациентов у нас есть бесплатные предварительные Skype-консультации. Записаться на очную или дистанционную консультацию к урологам-онкологам Рощупкину Артёму Юрьевичу и Павлу Андреевичу Гаврилову можно по телефону: +7 (383) 284-30-53 с 08:00 до 20:00 (время по Новосибирску). Или по номеру персонального менеджера: +7 923 241-71-47 с 09:00 до 18:00 (время по Новосибирску) — она согласует удобное для вас время и дату консультации.

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