Раскрыта опасность более агрессивного штамма коронавируса из Европы

Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавирусной инфекции может стать более опасным, чем ранее известные. К такому выводу пришли специалисты из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Как пишет РИА Новости, новый штамм более заразен, чем изначальный на 56 процентов, и, как считают специалисты, эта особенность приведет к росту заполняемости больниц из-за новых зараженных.

Исследователи подчеркнули, что даже сохранение введенных в Великобритании во время пандемии ограничительных мер, включая локдаун, не позволит предотвратить подобного сценария. При этом любое послабление приведет к резкому росту числа заболевших.

Что говорят в России

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT заявил, что обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса — это мутация существующего вируса, а не новый штамм.

Геннадий Онищенко. kremlin.ru

«Это не новый штамм, это тот же самый штамм, но он мутировал и стал более контагиозным. Кстати, он не первый раз мутирует в этом направлении. Когда все еще гнездилось в Китае, в провинции Хубэй, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса, когда он стал более контагиозным, то есть он стал более интенсивно и агрессивно распространяться среди людей», — сказал Онищенко.

Бывший глава Роспотребнадзора допустил, что инфекция, вероятно, станет распространяться с большей интенсивностью, но мутация не повлияет на агрессивность коронавируса.