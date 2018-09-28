Расписание магнитных бурь на октябрь 2018: как пережить солнечную активность

Расписание магнитных бурь в октябре 2018
Наибольшая солнечная активность в октябре 2018 придется на 8, 29 и 30 октября. Особенно внимательными за несколько дней до и после вспышек следует быть людям с повышенной метеозависимостью.
В остальные дни месяца магнитных бурь пока не предвидится. Легкие геомагнитные колебания могут отразиться только на состоянии очень чувствительных людей.
Как магнитные бури влияют на самочувствие?
Возмущения магнитного поля приводят к увеличению вязкости крови. Следствием может стать кислородное голодание и ухудшение кровотока. Именно во время магнитных бурь возрастает риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
Повышается вероятность приступов стенокардии, острого инфаркта миокарда, инсультов и гипертонических кризов. В периоды сильной солнечной активности вы можете ощущать слабость, апатию и головные боли. Многие сталкиваются с перепадами артериального давления.
Чего следует избегать во время магнитных бурь?
- Черезмерных умственных и физических нагрузок.
- Долговременного пребывания под открытым солнцем.
- Тяжелой пищи и алкогольных напитков.
- Стрессов.
Во время магнитных бурь и сильных магнитных колебаний очень важно следить за артериальным давлением.