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Расписание магнитных бурь на октябрь 2018: как пережить солнечную активность

Изменение геомагнитных полей может спровоцировать плохое самочувствие. В октябре 2018 года сильных магнитных бурь пока не предвидится. Но отслеживать периоды наибольшей солнечной активности полезно. Altapress.ru публикует календарь магнитных бурь на октябрь 2018.

Солнце.
Солнце.
СС0

Расписание магнитных бурь в октябре 2018

Наибольшая солнечная активность в октябре 2018 придется на 8, 29 и 30 октября. Особенно внимательными за несколько дней до и после вспышек следует быть людям с повышенной метеозависимостью.

В остальные дни месяца магнитных бурь пока не предвидится. Легкие геомагнитные колебания могут отразиться только на состоянии очень чувствительных людей.

Как магнитные бури влияют на самочувствие?

Возмущения магнитного поля приводят к увеличению вязкости крови. Следствием может стать кислородное голодание и ухудшение кровотока. Именно во время магнитных бурь возрастает риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Повышается вероятность приступов стенокардии, острого инфаркта миокарда, инсультов и гипертонических кризов. В периоды сильной солнечной активности вы можете ощущать слабость, апатию и головные боли. Многие сталкиваются с перепадами артериального давления.

Чего следует избегать во время магнитных бурь?

  • Черезмерных умственных и физических нагрузок.
  • Долговременного пребывания под открытым солнцем.
  • Тяжелой пищи и алкогольных напитков.
  • Стрессов.

Во время магнитных бурь и сильных магнитных колебаний очень важно следить за артериальным давлением.

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