Распространение «омикрона» в Алтайском крае пошло по худшему сценарию

За первую неделю распространения ковидного штамма «омикрон» в Алтайском крае количество заболевших увеличилось вдвое. С 19 по 25 января в Барнауле зараженных стало больше втрое. Таких темпов не было за все предыдущие четыре волны коронавируса. Минздрав готовится принимать экстренные меры.

Новая волна имеет свои особенности. Активный прирост заболевших идет среди детей. Ранее такого не фиксировали. Начали болеть медицинские сотрудники, в том числе уходят на больничный по уходу за ребенком. Это существенно осложняет работу оставшимся в строю медикам.

Болеет и немедицинский персонал, из которого наиболее важны водители «скорой помощи» и «неотложек». Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Наиболее сложная ситуация с ковидом сейчас в Барнауле.

Как и ожидалось, «омикрон» оказался менее тяжелым, чем предыдущая «дельта», болезнь схожа с ОРВИ. Количество госпитализированных почти не увеличивается. Однако проблема в том, что поликлиники уже начинают испытывать существенный перегруз.

Почти не справляется с ситуацией 14-я барнаульская поликлиника, где больше 100 тыс. прикрепленного населения. Количество звонков в колл-центры увеличилось в три раза, есть те, кто не может дозвониться до врачей, а значит, дополнительная нагрузка ложиться на диспетчерские «скорой помощи». Подобная ситуация складывается почти во всех поликлиниках Барнаула, как взрослых, так и детских.

Пандемия. Коронавирус. СС0

В крае есть распоряжение министра здравоохранения о том, что главврачи медучреждений, исходя из эпидобстановки, вправе самостоятельно принимать решение о привлечении в поликлиники дополнительного персонала из других подразделений, например, стационаров. По сути, это означает, что при неблагоприятном развитии эпидемии фронт плановой помощи в некоторых учреждениях снова может оголиться.

«Мы не угадали с темпами прироста, — сказал министр. — Ожидалось, что удвоение количества заболевших в столице края будет через две недели, но получилось, что мы имеет трехкратный прирост только за неделю. Так что сейчас все ранее составленные мобилизационные планы нужно пересмотреть».

О том, как может повести себя «омикрон», какие сценарии развития ковидной ситуации рассматривает алтайский минздрав и когда, по прогнозам врачей, все это закончится, читайте в большом материале Altapress.ru завтра, 28 января.