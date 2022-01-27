Распространение «омикрона» в Алтайском крае пошло по худшему сценарию

Новая волна имеет свои особенности. Активный прирост заболевших идет среди детей. Ранее такого не фиксировали. Начали болеть медицинские сотрудники, в том числе уходят на больничный по уходу за ребенком. Это существенно осложняет работу оставшимся в строю медикам.
Болеет и немедицинский персонал, из которого наиболее важны водители «скорой помощи» и «неотложек». Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Наиболее сложная ситуация с ковидом сейчас в Барнауле.
Как и ожидалось, «омикрон» оказался менее тяжелым, чем предыдущая «дельта», болезнь схожа с ОРВИ. Количество госпитализированных почти не увеличивается. Однако проблема в том, что поликлиники уже начинают испытывать существенный перегруз.
Почти не справляется с ситуацией 14-я барнаульская поликлиника, где больше 100 тыс. прикрепленного населения. Количество звонков в колл-центры увеличилось в три раза, есть те, кто не может дозвониться до врачей, а значит, дополнительная нагрузка ложиться на диспетчерские «скорой помощи». Подобная ситуация складывается почти во всех поликлиниках Барнаула, как взрослых, так и детских.
В крае есть распоряжение министра здравоохранения о том, что главврачи медучреждений, исходя из эпидобстановки, вправе самостоятельно принимать решение о привлечении в поликлиники дополнительного персонала из других подразделений, например, стационаров. По сути, это означает, что при неблагоприятном развитии эпидемии фронт плановой помощи в некоторых учреждениях снова может оголиться.
«Мы не угадали с темпами прироста, — сказал министр. — Ожидалось, что удвоение количества заболевших в столице края будет через две недели, но получилось, что мы имеет трехкратный прирост только за неделю. Так что сейчас все ранее составленные мобилизационные планы нужно пересмотреть».
О том, как может повести себя «омикрон», какие сценарии развития ковидной ситуации рассматривает алтайский минздрав и когда, по прогнозам врачей, все это закончится, читайте в большом материале Altapress.ru завтра, 28 января.