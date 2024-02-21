21 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Расцветающая Луна: как ближайшее февральское микролуние повлияет на людей

В Поднебесной февральское полнолуние называют Расцветающей Луной.

Полнолуние. Лунный закат на орбите.
Полнолуние. Лунный закат на орбите.
Сайт космонавта Олега Артемьева

Явление связывают с весенним пробуждением природы. Совсем скоро — 24 февраля — произойдет полнолуние.

Но астрономы его называют микролунием.

Почему микро

Дело в том, что Луна будет находиться далеко от Земли, поэтому может казаться меньше, чем обычно. Но это вовсе не означает, что полнолуние будет каким-то незначительным.

Дева

Немногим в такие дни удается сохранить душевное равновесие. Но сглаживает ситуацию то, что в данном случае Луна будет находиться в знаке Девы — это дает шанс разобраться в своих чувствах, принять взвешенные решения. И сделать то, о чем позже не придется жалеть мучительно больно.

Энергетика

Февральское полнолуние в Деве подарит конструктивную энергию. А направить ее надо на решение жизненноважных задач, указывает mail.ru.

В любом случае, после этого микролуния у многих эмоциональный фон будет на грани эйфории. А это означает, что совсем скоро долгожданная весна.

Между тем суперлуния связаны с такими катаклизмами на Земле, как землетрясения и извержения вулканов.

Исследования показали — эти катаклизмы происходят в периоды суперлуний. Причем не обязательно именно в день полнолуния, а может быть на несколько дней раньше или позже.

Исследование поможет разработать методы предсказывания катаклизмов на Земле, что предотвратит гибель многих людей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость