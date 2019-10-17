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17 октября 7°C

Разбор. Алтайский иммунолог рассказала, почему не «лечат» йогурты из рекламы и помогают ли витамины избежать простуды

Осенью очередь увеличивается не только к терапевтам, но и иммунологам. Существует ли волшебная таблетка от простуды, помогают ли рекламируемые йогурты не заболеть осенью и когда можно заподозрить у себя проблемы с иммунитетом — на злободневные вопросы ответила врач аллерголог-иммунолог высшей категории Диагностического центра Ольга Балышева.

Врач аллерголог-иммунолог высшей категории Ольга Балышева
Врач аллерголог-иммунолог высшей категории Ольга Балышева
Дмитрий Лямзин
1 Витамины помогают поднимать иммунитет и избегать сезонного всплеска заболеваний?

— Нет, это скорее маркетинговый ход, не соответствующий действительности. Конкретные витамины — С или Д — еще могут в незначительной степени повлиять на иммунитет, а комплексы поливитаминов точно нет. Поэтому осенью я никому не назначаю их пить.

Также как и различные йогурты, которые рекламируют осенью — человека с действительно ослабленным иммунитетом они точно не спасут.

Простуда
Простуда
СС0
2 Сколько раз в год человек может болеть, не задумываясь о проблемах с иммунитетом?

— Если мы говорим о простудных заболеваниях, то взрослому нормально болеть 4 раза в год. Дети до трех лет могут болеть до 12 раз в год. Если больше — то это повод обратиться к иммунологу.

3 Какие симптому могут говорить о том, что у человека есть проблемы с иммунитетом?

— Частые простудные заболевания, рецидивирующий герпес более 4−5 раз в год, пневмония или грипп больше двух раз за год.

Также если после простуды развивается хронический бронхит или бронхиальная астма — все это тоже относится к иммунодефицитным заболеваниям.

Врач аллерголог-иммунолог высшей категории Ольга Балышева
Врач аллерголог-иммунолог высшей категории Ольга Балышева
Дмитрий Лямзин
4 Можно ли помочь справиться с частыми простудными заболеваниями у ребенка, который ходит в детский сад или школу?

— Да, мы помогаем таким детям, выписывая им специальные препараты, после которых становится лучше. В этом также может помочь закаливание — например, эффективны даже походы в бассейн. Конечно, при этом ребенок должен быть здоров, иначе закаливание будет во вред.

5 Прививки влияют на иммунитет?

— Да, все базовые прививки, которые ставят каждому человеку с рождения, как раз направлены на выработку иммунитета к тем или иным заболеваниям.

А вот стоит ли прививаться от гриппа — вопрос спорный. Нужно учитывать тот факт, что человеку вводят вакцину лишь от одного вида вируса, а в сезон простуд всегда «гуляет» несколько. Так что можно привиться от одного вида, заболеть другим. Лично я не прививаюсь.

К тому же нужно иметь в виду, что первое время каждая прививка ослабляет иммунитет. И в первые дни после процедуры (особенно если вводили «живую» вакцину) человек становится особенно уязвим к болезням. Поэтому если вы уже болеете — прививку лучше не ставить.

Простуда
Простуда
СС0
6 Действительно ли каждую осень иммунитет ослабляется?

— Нет, иммунитет стабилен во все времена года. Простудный сезон зависит от внешних факторов: перепадов температур, резких изменений климата.

7 С какими проблемами иммунитета чаще всего обращаются жители Алтайского края?

— Чаще всего к иммунологу ходят с детьми, у которых регулярные простудные заболевания. Взрослые — в основном с герпесом, с обострениями хронического бронхита, с пневмонией, с обструктивными болезнями.

Простуда
Простуда
СС0
8 На иммунитет влияет наследственность?

— Да, но не сильно, примерно на 10−15%. Если у родителей есть первичный (врожденный) иммунодефицит, то проводим исследования у детей, чтобы сразу выявить сопутствующие заболевания.

9 Когда лучше пить иммуностимуляторы?

— Нужно понимать, что с иммуностимуляторами не бывает, как с таблетками от давления — выпил и сразу результат. Поэтому принимают их только в качестве профилактики. Уже заболевшему человеку они никак не помогут.

Простуда
Простуда
СС0
10 Как человек может укрепить свой иммунитет, не принимая препараты?

— Обычно на такой вопрос я отвечаю: «Жить в Крыму». Действительно, 3−4 недели жизни на море в летний период значительно укрепляют иммунитет. Только не нужно резко сменять климат! Поэтому российские побережья для здоровья хорошо подходят. Зимой — закаливание, лыжи, частые прогулки на свежем воздухе.

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