Разбор. Алтайский иммунолог рассказала, почему не «лечат» йогурты из рекламы и помогают ли витамины избежать простуды

5 Прививки влияют на иммунитет?

— Да, все базовые прививки, которые ставят каждому человеку с рождения, как раз направлены на выработку иммунитета к тем или иным заболеваниям.

А вот стоит ли прививаться от гриппа — вопрос спорный. Нужно учитывать тот факт, что человеку вводят вакцину лишь от одного вида вируса, а в сезон простуд всегда «гуляет» несколько. Так что можно привиться от одного вида, заболеть другим. Лично я не прививаюсь.

К тому же нужно иметь в виду, что первое время каждая прививка ослабляет иммунитет. И в первые дни после процедуры (особенно если вводили «живую» вакцину) человек становится особенно уязвим к болезням. Поэтому если вы уже болеете — прививку лучше не ставить.