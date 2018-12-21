Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 декабря -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье
27

Разбор. Как отопление в доме может плохо повлиять на здоровье: сердце, зрение и лишний вес

Работа отопительных приборов может привести к серьезным заболеваниям. Об этом сообщается в исследовании британских врачей, опубликованном в Medical News Today, пишет Рамблер. Особо внимательными к своему здоровью во время отопительного сезона должны быть пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Обогреватель.
Обогреватель.
Анна Зайкова
1 На что может негативно влиять отопление?

Медики давно определили круг болезней, которые могут вызвать или обострить отопительные приборы. Чаще всего встречаются респираторные болезни, провоцируемые сухостью воздуха. Недостаточное увлажнение, повышенная температура, провоцируют сонливость, раздражительность, уменьшение концентрации внимания, возникновение забывчивости.

2 Как могут повредить масляные обогреватели?

Масляные радиаторы не только сушат воздух, но и нагревают помещение неравномерно. Особенно опасно размещать такие приборы возле мебели, сделанной из пластика, МДФ. Такое соседство провоцирует выделение ядовитых летучих соединений, способных вызвать аллергию, беспричинное расстройство нервной системы, проявление симптомов отравления.

3 Чем могут быть вредны обогреватели с тепловентилятором?

Обогреватель, снабженный тепловентилятором, тоже вредит работе бронхов, легких. Вызываемый им фоновый шум, нарушает сон, может спровоцировать психическое расстройство.

4 Как отопление может влиять на сердце?

Исследования говорят о том, что резкая смена температур при перемещении с холодной улицы в отапливаемый дом может способствовать сосудистым спазмам и таким образом вредить сердцу. Чтобы избежать эффекта «температурных качелей», температура в доме должна быть не выше 18−20 градусов, пишет Medikforum.ru.

5 Как отопление может повредить зрению?

Отопление в помещении может отрицательно сказываться на зрении, особенно, если человек много времени проводит за компьютером. В таких условиях часто возникает синдром сухого глаза, из-за которого портится зрение, появляются неприятные ощущения в глазах. Всем офисным сотрудникам врачи советуют пользоваться увлажнителями и делать перерывы в работе каждые 10 минут.

6 Как отопление влияет на вес?

По словам ученых, пребывание в комфортной теплой среде побуждает людей лениться и отказываться от прогулок на воздухе. Хотя именно на холоде организм увеличивает расход энергии, а вместе с этим и способность сжигать жировую массу. Отопление таким образом содействует набору лишнего веса.

7 Влияет ли отопление на старение человека?

По словам ученых, пребывание в комфортной теплой среде побуждает людей лениться и отказываться от прогулок на воздухе. Хотя именно на холоде организм увеличивает расход энергии, а вместе с этим и способность сжигать жировую массу. Отопление таким образом содействует набору лишнего веса.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
-
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость