Разбор. Как отопление в доме может плохо повлиять на здоровье: сердце, зрение и лишний вес

Медики давно определили круг болезней, которые могут вызвать или обострить отопительные приборы. Чаще всего встречаются респираторные болезни, провоцируемые сухостью воздуха. Недостаточное увлажнение, повышенная температура, провоцируют сонливость, раздражительность, уменьшение концентрации внимания, возникновение забывчивости.
Масляные радиаторы не только сушат воздух, но и нагревают помещение неравномерно. Особенно опасно размещать такие приборы возле мебели, сделанной из пластика, МДФ. Такое соседство провоцирует выделение ядовитых летучих соединений, способных вызвать аллергию, беспричинное расстройство нервной системы, проявление симптомов отравления.
Обогреватель, снабженный тепловентилятором, тоже вредит работе бронхов, легких. Вызываемый им фоновый шум, нарушает сон, может спровоцировать психическое расстройство.
Исследования говорят о том, что резкая смена температур при перемещении с холодной улицы в отапливаемый дом может способствовать сосудистым спазмам и таким образом вредить сердцу. Чтобы избежать эффекта «температурных качелей», температура в доме должна быть не выше 18−20 градусов, пишет Medikforum.ru.
Отопление в помещении может отрицательно сказываться на зрении, особенно, если человек много времени проводит за компьютером. В таких условиях часто возникает синдром сухого глаза, из-за которого портится зрение, появляются неприятные ощущения в глазах. Всем офисным сотрудникам врачи советуют пользоваться увлажнителями и делать перерывы в работе каждые 10 минут.
По словам ученых, пребывание в комфортной теплой среде побуждает людей лениться и отказываться от прогулок на воздухе. Хотя именно на холоде организм увеличивает расход энергии, а вместе с этим и способность сжигать жировую массу. Отопление таким образом содействует набору лишнего веса.
По словам ученых, пребывание в комфортной теплой среде побуждает людей лениться и отказываться от прогулок на воздухе. Хотя именно на холоде организм увеличивает расход энергии, а вместе с этим и способность сжигать жировую массу. Отопление таким образом содействует набору лишнего веса.