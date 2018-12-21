Разбор. Как отопление в доме может плохо повлиять на здоровье: сердце, зрение и лишний вес

5 Как отопление может повредить зрению?

Отопление в помещении может отрицательно сказываться на зрении, особенно, если человек много времени проводит за компьютером. В таких условиях часто возникает синдром сухого глаза, из-за которого портится зрение, появляются неприятные ощущения в глазах. Всем офисным сотрудникам врачи советуют пользоваться увлажнителями и делать перерывы в работе каждые 10 минут.