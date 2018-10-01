Разбор. Кто такие вегетарианцы и почему ими становятся?

Ежегодно 1 октября более 800 миллионов людей празднуют Всемирный день вегетарианства. Рассказываем, кто и почему отмечает этот праздник.

Что такое Всемирный день вегетарианства?

1 октября — день, в который принято рассказывать о преимуществах полного или частичного отказа от продуктов животного происхождения. Его учредило Североамериканское вегетарианское общество ещё в 1977 году.

Праздник открывает «месяц вегетарианской осознанности». Вплоть до 1 ноября по всему миру призывают перейти на сторону «зеленого». Те, что с гордостью называют себя вегетарианцами, рассказывают о том, почему выбрали этот путь.

Обычно, на таких мероприятиях касаются не только здоровья. Приверженцы растительного питания обсуждают проблемы экологии и этики. Призывают исключить из использования одежду и другие изделия из меха, кожи и прочее; глицерин, кармин и желатин; продукцию, которую тестировали на животных.

Магазин продуктов. Овощи. СС0

Что едят вегетарианцы?

В зависимости от того, что они употребляют в пищу, сложилось четыре основных направления в вегетарианстве:

1. Лакто-ово-вегетарианцы

Едят продукты растительного происхождения, яйца и мёд. Пьют молоко.

2. Лакто-вегетарианцы

Не употребляют в пищу яйца. Позволяют себе растительную пищу, молоко и мёд.

3. Ово-вегетарианцы

Отказались от употребления молока. Яйца, мёд и продукты растительного происхождения входят в их рацион.

4. Веганы

Многие задаются вопросом: «Чем отличается веган от вегетарианца?». Веганство — наиболее строгая разновидность вегетарианства. Подразумевает полный отказ от продуктов животного происхождения. Веганы полностью переходят на растительные продукты. Некоторые из них даже не употребляют мёд.

Близкими к вегетарианству можно считать фрукторианство и сыроедение. Приверженцы этих направлений едят только термически не обработанные продукты.

Хурма. Фрукты. Анна Зайкова

Почему становятся вегетарианцами?

Здоровье

Кажется, одна из самых популярных причин прихода к вегетарианству. Такие люди видят пользу в полном или частичном отказе от животных жиров.

Этические соображения

Эта причина не самая популярная в некоторых странах. Так, в России правами животных и чувством солидарности руководствуются не многие.

Религиозные соображения

Некоторые приверженцы буддизма и индуизма отдают предпочтение продуктам растительного происхождения. Иудаизм и ислам запрещают своим последователям употреблять определенного вида мясо и часть продуктов животного происхождения.

Защита окружающей среды

Среди вегетарианцев находятся и те, кто считает, что употребление животных в пищу уменьшает шансы всего человечества на счастливую жизнь. Они считают, что от этого зависит восстановление гармонии в отношениях человека и природы, решение глобальных экономических и экологических проблем.

Известные вегетарианцы

Брэд Питт, Джерард Лето, Тоби Магуайр, Пинк, Натали Портман, Пол Маккартни, Майк Тайсон и многие другие знаменитости выбрали для себя «зеленую» дорогу. Большинство из них активно борются за права животных и полностью отказались от употребления пищи животного происхождения.