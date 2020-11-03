За океаном разработана супервакцина от коронавируса

Инновационная вакцина на основе наночастиц от пандемического коронавируса вырабатывает нейтрализующие антитела у мышей на уровне, в 10 раз превышающем уровень, наблюдаемый у людей, излечившихся от COVID-19, сообщает MedicalXpress.
Для сильного иммунного эффекта достаточно дозы, которая в шесть раз меньше тех доз, которые применяются при использовании других препаратов.
Исследования на мышах показали — в результате использования вакцины развивается сильный B-клеточный иммунный ответ, что говорит о стойком защитном эффекте.
Препарат обеспечивает защиту против мутировавших штаммов вируса. Разработчики уверены, что способность вызывать сильный иммунный ответ при низких дозах делает вакцину безопаснее других аналогичных препаратов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наличие нескольких отечественных вакцин против коронавируса предоставляет «возможность маневра», пишет News.ru.
Медики смогут использовать именно тот препарат, который в каждом конкретном случае наиболее оптимально подходит пациенту.